Ижорские заводы запустили новый комплекс для орбитальной сварки



ПАО «Ижорские заводы»

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Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, продолжают техническое перевооружение производства. В рамках реализации программы модернизации приобретено оборудование производства французской компании AXXAIR, предназначенное для выполнения операции по автоматической сварке неповоротных стыков труб различных типоразмеров, изготавливаемых из заготовок сталей различных марок.

Ввод в строй нового комплекса позволит «Ижорским заводам» выполнять более широкий спектр сварочных работ с наибольшей эффективностью. На первом этапе на оборудование будет применяться при изготовлении манифольда. Работы по этому проекту ведутся в рамках реализации государственной программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013−2030 годы».

Ранее СУН сообщало о запуске в опытное производство образцов манифольда и донной опорной плиты, предназначенных для оснащения подводных комплексов добычи.