Новую парогазовую установку открыли на Алексинской ТЭЦ в Тульской области

20 мая в Алексине состоялся запуск парогазовой установки мощностью 115 МВТ на Алексинской ТЭЦ.

Предполагается, что после ввода паровой установки Алексинская ТЭЦ будет производить около 860 млн кВт ч электроэнергии, то есть выработка станции вырастет более чем в 2 раза. Это позволит увеличить надежность не только электроснабжения, но и теплоснабжения городского округа, особенно левой его части.

Как уверяют представители «Квадры», новое оборудование имеет более высокий КПД, что позволяет повысить экологические характеристики объекта.