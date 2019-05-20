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Производство

ЧЕТРА успешно испытала модернизированный бульдозер ЧЕТРА Т9 с системой нивелирования

  •  © stronews.ru

Как сообщила пресс-служба ООО «ЧЕТРА», на полигоне завода «Промтрактор» компания успешно провела испытания модернизированного бульдозера ЧЕТРА Т9, оснащенного системой нивелирования Leica Geosystems Россия.

Ранее компания оснащала бульдозеры системой нивелирования Leica с точностью спутникового позиционирования 2-3 см по высоте и 1-2 см в плане (позиционирование осуществляется с помощью Глонасс/GPS) бульдозеры с большим весом, в частности ЧЕТРА Т11.02СП.©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/UTLfinkJWLc

При работе ЭВМ в автоматическом режиме, отвал бульдозера автоматически корректирует свое положение в соответствии с проектной отметкой, а также толщину снимаемого материала.

  •  © vk.com

  •  © vk.com

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https://vk.com/chetraofficial?w=wall-61236554_526

ЧЕТРА
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