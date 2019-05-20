ЧЕТРА успешно испытала модернизированный бульдозер ЧЕТРА Т9 с системой нивелирования

Как сообщила пресс-служба ООО «ЧЕТРА», на полигоне завода «Промтрактор» компания успешно провела испытания модернизированного бульдозера ЧЕТРА Т9, оснащенного системой нивелирования Leica Geosystems Россия.

Ранее компания оснащала бульдозеры системой нивелирования Leica с точностью спутникового позиционирования 2-3 см по высоте и 1-2 см в плане (позиционирование осуществляется с помощью Глонасс/GPS) бульдозеры с большим весом, в частности ЧЕТРА Т11.02СП. ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/UTLfinkJWLc

При работе ЭВМ в автоматическом режиме, отвал бульдозера автоматически корректирует свое положение в соответствии с проектной отметкой, а также толщину снимаемого материала.