«АгроПромкомплектация» ввела в строй новый свинокомплекс в Тверской области

Первое поголовье ремонтных свиней поступило на недавно построенный свинокомплекс «Звягинский» в сельском поселении Чертолино в Ржевском районе Тверской области, входящий в группу компаний «АгроПромкомплектация».

По словам директора филиала «Ржевский бекон» АО «Агрофирма «Дмитрова Гора» Романа Полежакова, все животные благополучно доставлены на место назначения. Всего на комплекс доехало две партии общей численностью в 600 голов свиней, все они содержатся в надлежащих условиях и в настоящий момент проходят необходимые ветеринарные обследования.

В общей сложности предприятие рассчитано на 69 тысяч голов сельскохозяйственных животных. Строительство свиноводческого комплекса «Звягинский» в Тверской области было начато в 2018 году.

На очереди свинокомплекс «Успенский», на который первая партия свиней будет завезена летом.