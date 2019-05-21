В Кургане открыт новый завод по производству труб в изоляции

На территории Курганского индустриального парка начало работу новое промышленное предприятие — «Курганский завод энергетических технологий». Завод будет выпускать стальные трубы в пенополиуретановой и пенополимерминеральной изоляции, а также фасонные изделия (соединительные детали для монтажа труб). Эта продукция пользуется высоким спросом у теплоснабжающих организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства региона.

Инвестиции в проект составляют 76 млн рублей. Проектная мощность — более 120 км труб в год. Общая площадь производственных помещений завода — более 23 тысяч квадратных метров. Будет создано порядка тридцати новых рабочих мест для жителей города.

Предприятие, ориентированное на внутренний рынок Курганской области, создано на паритетной основе публичным акционерным обществом «Фортум» и акционерным обществом «Интертехэлектро».

До конца 2019 года планируется выпустить около 23 тысяч погонных метров труб.