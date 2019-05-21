На челябинском «Заводе ТЕХНО» запущена новая линия по производству рулонной технической изоляции

На челябинском «Заводе Техно» (входит в структуру Технониколь) запущена линия по производству рулонной технической изоляции на основе каменной ваты. Предприятие уже приступило к промышленному выпуску новой продукции — более 50 видов матов, производимых по ГОСТ и техническим условиям (ТУ). Ожидается, что линия станет одной из самых производительных и современных в России в сегменте техизоляции. Инвестиции в реализацию проекта составили около 400 млн рублей.

Поставки прошивных технических матов челябинский «Завод Техно» будет осуществлять клиентам Уральского федерального округа, а также в Центральный, Северо-Западный, Приволжский федеральные округа и некоторые регионы Восточной Сибири. Первым экспортным регионом станет Казахстан.

Новая линия оснащена высокотехнологичным оборудованием, что гарантирует стабильное качество продукции и оптимальные сроки ее производства. Новые технологии и узлы позволяют выпускать материал с особыми качественными характеристиками: более длинным, эластичным и упругим волокном, удовлетворяющим запросам профессионального рынка.

Теперь завод укомплектован прошивочной машиной нового поколения (Германия). Упаковочный комплекс с новаторской для России комплектацией (Дания) включает клеевые станции нового образца, систему просушки.

«На „Заводе Техно“ полностью автоматизированы основные производственные процессы. Особого внимания заслуживает упаковочный узел. Он оснащен роботом-манипулятором, который устанавливает готовые рулоны технической изоляции вертикально, а не горизонтально и в два яруса. Затем поддон поступает на паковку в стрейч-худ пленку, что также является новшеством для этой продукции. Такой способ упаковки позволяет снизить затраты на транспортировку и время на погрузочно-разгрузочные работы, а также защищает материал от повреждений и атмосферных осадков, что дает возможность хранить его на открытом воздухе», — прокомментировалРустем Хуснуллин, директор «Завода Техно».

Новая линия обеспечит выпуск более 50 видов технической изоляции — рулонных прошивных матов, предназначенных как для промышленности, так и для частного домостроения. Завод уже приступил к производству прошивных матов по ГОСТ разной плотности, с обкладкой металлической сеткой, стеклотканью и без нее. Они востребованы проектировщиками и сегодня набирают популярность на российском рынке.

Кроме материалов по ГОСТ, новая линия «Завода Техно» выпускает маты для утепления трубопроводов и прошивные маты по ТУ различной плотности с металлической сеткой или слоем фольги. Это продукт с повышенными характеристиками теплозащиты, сжимаемости и упругости. Фольгированные виды техматов по ТУ имеют высокие огнезащитные характеристики и используются для изоляции воздуховодов.

«По нашим данным, наиболее часто техническая изоляция применяется в качестве огнезащиты конструкций и изоляции трубопроводов. В общей структуре рынка на эти области в 2018 году приходилось по 25% объема потребления. Доли изоляции для промышленного оборудования и систем вентиляции, кондиционирования, воздуховодов, отопления (HVAC) составили по 20% каждая, — отмечает Василий Ткачев, руководитель направления «Минеральная изоляция» Технониколь. — При этом огнезащита в основном производится из каменной ваты благодаря ее высокой огнестойкости — 80% продукции. Доля каменной ваты преобладает также в производстве изоляции для HVAC (60%), для трубопроводов и промышленного оборудования — по 50%. Для того чтобы обеспечить эти потребности рынка, Технониколь увеличивает выпуск технической изоляции, в том числе за счет новых мощностей челябинского «Завода Техно».