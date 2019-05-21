Запущена третья очередь крупнейшей в ПФО солнечной электростанции

21 мая, рядом с Новокуйбышевском состоялось официальное открытие солнечной электростанции мощностью 75 МВт. Она стала самой крупной в ПФО и одной из крупнейших солнечных электростанций в РФ

Первая очередь станции была запущена в октябре 2018 года, вторая в декабре 2018-го. Инвестором строительства станции выступило ООО «Солар Системс». Сумма вложений в проект составила 9,4 млрд рублей. Схема выдачи мощности предполагает присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Волги» на уровне напряжения 110 кВ к ВЛ-110 кВ Новокуйбышевская ТЭЦ-2 — Томыловская, режим работы — параллельно с существующей сетью.

Появление в непосредственной близости от Новокуйбышевска и Чапаевска солнечной электростанции позволит в меньшей степени загружать существующие тепловые электростанции и позитивно скажется на экологической обстановке. По данным инвестора, работа трех очередей СЭС позволит сократить выбросы вредных веществ на 1,4 тыс. тонн в год, парниковых газов — на 45 тыс. тонн в год.

Оборудование для новой солнечной электростанции частично произвели на территории России. Поставщик фотоэлектрических модулей — ООО «Солар Кремниевые Технологии». Сборка модулей осуществлена на партнерском заводе Suntech Power в Китае. Поставщики электротехнического оборудования — ООО «Гринмакс» (Азов, Ростовская область) и ООО «Парус Электро» (Московская область), поставщик опорных конструкций — ООО Предприятие «ПИК» (Нижний Новгород). Проектно-изыскательные, электротехнические и строительно-монтажные работы также были выполнены российскими подрядчиками.

Расчетный срок окупаемости проекта — 10-15 лет. Особенность солнечной электростанции — большая общая площадь, 220 га, и протяженный периметр, равный 8,7 км.

Объем ежегодных налоговых поступлений от работы станции может составить до 270 млн рублей в год.