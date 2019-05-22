«Сибур» открыл в Перми завод по производству экологически чистого пластификатора

Генеральным проектировщиком рабочей и проектной документации выступил НИПИГАЗ — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством. Основными партнерами проекта стали российские компании.

«Производство пластификатора ДОТФ мощностью 100 тыс. тонн в год позволит не только удовлетворить потребность рынка России, дефицит которого по пластификаторам составляет около 60 тыс. тонн в год, но и будет способствовать росту несырьевого неэнергетического экспорта в Европу и другие направления», — отмечает «Сибур Холдинг».

ДОТФ является одним из ключевых наполнителей для напольных и кровельных покрытий, обоев, кабельных пластикатов, защитных автопокрытий, придавая им гибкость, повышенную прочность, износо- и морозостойкость.

ДОТФ — новый продукт для России, а производство в Перми является одним из ключевых проектов импортозамещения в нефтехимической отрасли, вкладом в рост несырьевого экспорта страны. В отличие от фталатных пластификаторов, ДОТФ является экологически чистым продуктом, отвечающим самым высоким экологическим требованиям в Европе и других странах. Экологичность производства ДОТФ обеспечивается современными очистными сооружениями предприятия, реконструкция которых завершена в 2018 г.

«Производство ДОТФ на пермском предприятии «Сибура» является крупнейшим в Европе. Инвестиции в проект составили 6,95 млрд руб. без НДС. Локализация бюджета проекта внутри страны — 82%", — уточняет «Сибур Холдинг».