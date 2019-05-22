Калининградская область наращивает мощности для хранения зерна

В Калининградской области в Гурьевском городском округе введен в строй новый высокотехнологичный комплекс по первичной подработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур мощностью более 45,5 тысячи тонн единовременного. Строительство элеваторного комплекса велось с 2015 года. Общая стоимость проекта составила около 2-х миллиардов рублей.

Масштабный инвестиционный проект реализовал один из лидеров агропромышленной отрасли региона — агрохолдинг «ДолговГрупп». Элеваторные мощности агрохолдинга включают три основных элеватора: в Нестерове, Гурьевске, а также в Гусеве (в стадии завершения строительства), а также девять зернотоков хозяйств, имеющих свои склады и зерносушильные комплексы. На момент запуска всех элеваторных мощностей общее единовременное хранение составит 240 тысяч тонн.

Новый элеватор — универсальный, высокотехнологический элеваторный комплекс индустриального исполнения, который может работать с разными зерновыми культурами. Для сушки зерна установлена зерносушилка производительностью 1 300 т/сутки, предусмотрена двухступенчатая сортировка зерна для очистки от шелухи, различных загрязняющих включений с возможностью использовать как обе ступени очистки последовательно, так и отдельно. Для контроля качества входного сырья и мониторинга показателей в течение всего срока хранения построен лабораторный комплекс с весовой, оснащенный современным лабораторным оборудованием и автоматической установкой отбора проб из автотранспорта.

Для справки:

Агрохолдинг «ДолговГрупп» — одно из крупнейших сельхозпредприятий Калининградской области, основанное в 1996 году и начавшее свою деятельность с поставок сельхозтехники, запчастей, удобрений и средств защиты растений. В настоящее время в состав холдинга входят фермы по выращиванию крупного рогатого скота, комбикормовые заводы, элеваторы и рапсовый завод, молочная фабрика «Нежинская», мясная фабрика «Роминта», молокозавод «Гусевмолоко», «Гурьевская птицефабрика», обрабатывается свыше 90 тысяч гектаров пахотных земель.

Автономная структура замкнутого цикла (от поля до прилавка) позволяет холдингу на каждой стадии контролировать и регулировать все качественные и производственные параметры продукции. В планах компании — строительство современного завода по производству мясокостной муки и роботизированного молочного комплекса.

Продукция группы компаний поставляется во все торговые сети региона, а также в другие субъекты России, в частности, в Санкт-Петербург и Москву. Рапсовое масло и рапсовый жмых экспортируются в страны ЕС.

В 2018 агрохолдинг году вошел в число 55 крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в России с общим земельным банком в 100 тысяч гектаров. Порядка 40 тысяч гектаров занимают озимые культуры.