«АвтоВАЗ» начал производство Lada Granta в исполнении Cross

«АВТОВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross — универсала, обладающего улучшенными характеристиками проходимости. У новинки самый большой в семействе Lada Granta дорожный просвет — 198 миллиметров, одновременно подчеркивающий принадлежность модели к семейству Cross. На кузове — защитный обвес из прочного пластика, предохраняющий эмаль от повреждений на легком бездорожье», — отмечает в сообщении компании.

LADA Granta Cross станет пятой моделью нового семейства LADA Granta, продажи которого начались осенью прошлого года. Дизайн автомобиля приведен в соответствие с «ИКС — графикой», фирменной ДНК стиля LADA, стали более удобными сиденья и органы управления автомобилем, улучшены аэродинамика кузова и управляемость, повышена разгонная динамика. На сегодня LADA Granta является самым продаваемым автомобилем в РФ. С момента выхода на рынок своих покупателей нашли более 85 тысяч новых LADA Granta.

Интерьер автомобиля оформлен в двухцветной гамме: основной черный цвет дополняют серые или оранжевые вставки на дверях и сиденьях, еще одна стилевая особенность LADA Granta Cross — 15-дюймовые литые диски, в которых сочетается серый и серебристый цвета, описывает компания. Также в базовую комплектацию автомобиля включена климатическая система и рейлинги на крыше, говорится в сообщении."Продажи новинки, как и планировалось, стартуют летом 2019 года. Покупателям будет предложено несколько вариантов комплектаций и различные конфигурации силового агрегата", — сообщает «АвтоВАЗ».