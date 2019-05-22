В Москве открылся новый бассейн

На северо-востоке Москвы, на базе Московского государственного строительного университета (МГСУ) создается студенческий спортивный кластер. В его состав входит плавательный бассейн, легкоатлетический манеж со спортивным ядром и Дворец спорта МГСУ. Спортивные учреждения смогут посещать не только студенты, но и другие жители Москвы.

Строительство бассейна было начато в ноябре 2016 года и завершено в декабре 2018-го в рамках проекта «500 бассейнов». В здании бассейна общей площадью 4,6 тысячи м2 расположены две чаши — 25×25 м (10 дорожек, глубина 1,2−1,8 м) и 10×6 м (учебный бассейн, глубина 0,9−1,25 м).

Кроме того, в помещениях бассейна обустроены зал для спортивно-оздоровительных занятий, медицинский кабинет, раздевалки, душевые, сауна и вспомогательные помещения, а также проведено благоустройство прилегающей к зданию территории.

Всего с 2011 года в столице построили 36 новых бассейнов. До конца 2019 и в последующие годы планируется построить еще 24 бассейна.

Бассейн построен в рамках II очереди проекта по созданию студенческого спортивного городка МГСУ. В рамках I этапа в 2015 году был сдан легкоатлетический манеж со спортивным ядром.

Завершающий этап предусматривает строительство ледового дворца площадью 8,2 тыс. кв.м, где можно будет заниматься хоккеем, керлингом, фигурным катанием и общефизической подготовкой на льду.