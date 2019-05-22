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Спортивные объекты

В Москве открылся новый бассейн

  •  © www.aif.ru

На северо-востоке Москвы, на базе Московского государственного строительного университета (МГСУ) создается студенческий спортивный кластер. В его состав входит плавательный бассейн, легкоатлетический манеж со спортивным ядром и Дворец спорта МГСУ. Спортивные учреждения смогут посещать не только студенты, но и другие жители Москвы.

Строительство бассейна было начато в ноябре 2016 года и завершено в декабре 2018-го в рамках проекта «500 бассейнов». В здании бассейна общей площадью 4,6 тысячи м2 расположены две чаши — 25×25 м (10 дорожек, глубина 1,2−1,8 м) и 10×6 м (учебный бассейн, глубина 0,9−1,25 м).

Кроме того, в помещениях бассейна обустроены зал для спортивно-оздоровительных занятий, медицинский кабинет, раздевалки, душевые, сауна и вспомогательные помещения, а также проведено благоустройство прилегающей к зданию территории.

Всего с 2011 года в столице построили 36 новых бассейнов. До конца 2019 и в последующие годы планируется построить еще 24 бассейна.

Бассейн построен в рамках II очереди проекта по созданию студенческого спортивного городка МГСУ. В рамках I этапа в 2015 году был сдан легкоатлетический манеж со спортивным ядром.

  •  © www.aif.ru

Завершающий этап предусматривает строительство ледового дворца площадью 8,2 тыс. кв.м, где можно будет заниматься хоккеем, керлингом, фигурным катанием и общефизической подготовкой на льду.

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http://www.aif.ru/sport/structure/sobyanin_otkryl_novyy_basseyn_na_severo-vostoke_moskvy

500 бассейнов, спортивные объекты, Москва
  • Нет аватара termometrix
    22.05.1918:55:13

    Это по-видиому часть программы ЕР «500 бассейнов».Надеюсь инициатива будет продолжена.

    #1130553
  • Нет аватара tumanova
    22.05.1919:54:53

    Строительство бассейна началось в ноябре 2016 года и завершилось в декабре 2018 года.

    Этот бассейн уже открывали, при чём торжественно, в сентябре прошлого года mgsu.ru/news/fotohronika/529/

    Бассейн тот же, тогда как его строительство могло завершиться в декабре?

    #1130571
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      22.05.1920:04:26

      Действительно, второй раз открывают. Непорядок.

      Значит, снимаем статью. Подвёл меня Собянин

      #1130574
      • Нет аватара tumanova
        22.05.1920:05:49

        Подвёл меня Собянин

        А он так старался.)))

        Я не нашла информацию об открытии от прошлого года у нас на сайте.

        Самая большая загадка — почему открытие прошло в сентябре, а завершение строительства в декабре. Правда,очень интересно.

        Отредактировано: tumanova~20:21 22.05.19
        #1130576
      • Нет аватара termometrix
        22.05.1921:44:17

        Подвёл меня Собянин

        Мой любимец Марат Хуснуллин чемпион в этом деле.Его прогнозы не сбываются на 100%.   

        #1130606
        • A_SEVER A_SEVER
          22.05.1921:46:02

          Его прогнозы не сбываются на 100%
          Да он и не ставит такую цель.    

          #1130609
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