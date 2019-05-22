В Татарстане заложили новый завод по производству самолетов сельхозназначения

В Иннополисе в рамках конференции ЦИПР-2019 состоялся запуск проекта строительства сборочного авиационного производства и аэродрома экспериментальной авиации. Завершить строительство планируется в 2022 году.

Т-500, сборка которых будет налажена на новой промплощадке — первое в современной истории России сертифицированное воздушное судно сельскохозяйственного назначения. Разработчиком выступает татарстанская фирма «МВЕН». В настоящее время выпущены 10 самолетов Т-500.

Инвестиции в проект составят 2,5 млрд рублей. Производственная мощность завода составит до 100 воздушных судов в год. В будущем планируется также разработать двухместный самолёт и беспилотник.

Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного между Республикой Татарстан и Госкорпорацией Ростех на МАКС-2017, и нацелен на организацию серийной сборки воздушных судов для авиахимработ Т-500 и его модификаций.

Новый самолёт будет использоваться для авиахимических работ и мониторинга окружающей среды и трубопроводов. Т-500 можно эксплуатировать и вне аэродромов. Самолет предназначен для выполнения обработки лесов и полей, а также мониторинга окружающей среды (особенно в пожароопасный период), обследования объектов большой протяженности.

На территории нового производства разместятся цеха, где будет осуществляться окончательная сборка воздушных судов Т-500, его модификаций (двухместного варианта, беспилотного варианта) и иных типов воздушных судов, организованы складские помещения для хранения комплектующих, аэродром экспериментальной авиации, статус которого позволит проводить облеты и испытательные полёты производимой техники и специализированного оборудования (систем обработки, мониторинга) в непосредственной близости от производственных цехов. Объект войдет в состав особой экономической зоны «Иннополис», что даст возможность получить налоговые льготы.

Т-500 — специализированное воздушное судно нового поколения с цельнокомпозитным планером для проведения авиахимработ. Проект реализуется Государственной корпорацией Ростех (ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина, г. Обнинск) при поддержке Минпромторга России. Разработчик самолета — фирма «МВЕН», Республика Татарстан. При создании Т-500 разработчики учли рекомендации и требования отечественных агрохозяйств. Упор сделан на повышение безопасности полетов и снижение эксплуатационных затрат. Т-500 воплотил в себе передовые технологии авиастроения. Планер самолета полностью выполнен из композиционных материалов, не подвержен коррозии и может эксплуатироваться в условиях экстремальных температур в регионах жаркого климата. Остекление выполнено из поликарбоната — материала, обладающего высокой прочностью и малым весом.

Длина самолета — 7,72 метра, высота — 2,27 метра, размах крыла — 12,4 метра. Т-500 оснащен двигателем Лайкоминг (США, отечественных двигателей нет) на 8,87 литров с ресурсом 3000 летных часов. Двигатель может обслуживаться по всему миру.