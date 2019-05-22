Спутник «Метеор-М» № 2-2 доставлен на космодром Восточный

Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что на космодром Восточный доставлены спутник «Метеор-М» № 2-2 и оборудование для его сборки и испытаний.

Космический аппарат изготовлен в АО «Корпорация «ВНИИЭМ». Этот гидрометеорологический спутник предназначен для получения глобальных и локальных изображений облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покрова в видимом, ИК и микроволновом (в том числе сантиметровом) диапазонах.

Кроме того, аппарат займётся сбором данных для определения температуры морской поверхности, а также информации о распределении озона в атмосфере, о гелиогеофизической обстановке в околоземном космическом пространстве, о спектральной плотности энергетических яркостей уходящего излучения для определения вертикального профиля температуры и влажности в атмосфере.

Вывод аппарата «Метеор-М» № 2-2 на орбиту будет осуществлён с использованием ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат». Запуск предварительно намечен на 5 июля нынешнего года.