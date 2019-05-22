На Сахалине впервые построили площадку для содержания мясного скота под открытым небом

В целях наращивания производства мяса одно из крупнейших сельхозпредприятий Сахалинской области — АО «Совхоз Южно-Сахалинский» — реализует проект по разведению, последующему откорму и убою крупного рогатого скота специализированных мясных пород. На территории животноводческого комплекса в селе Ключи создан объект для содержания скота. Работы по строительству специализированной площадки начались в 2017 году. В зимне-стойловый период 2018-2019 гг. мясной скот был размещён на площадке.

Ввод такого масштабного специализированного объекта в Сахалинской области произведён впервые, он позволит эффективнее использовать заготавливаемые предприятием корма, проводить интенсивный откорм, нарастить маточное поголовье до 1650 голов, производство мяса до 300 тонн.

Кроме того, в настоящее время предприятие планирует строительство убойного цеха с первичной переработкой произведённой продукции мощностью 15 голов в смену.

На новой площадке сейчас содержатся 2 610 голов мясного скота герефордской, абердин-ангусской, казахской белоголовой пород и шароле. Объект включает 7 быстровозводимых помещений ангарного типа для проведения отелов и содержания телят на подсосе. Площадка оборудована бетонированным кормовым столом с навесом, защищающим корма от осадков и разбит на 9 секций — загонов по 200 голов в каждом.

АО «Совхоз Южно-Сахалинский» специализируется на производстве молока, мяса, картофеля и овощей. По данным на 1 мая, общее поголовье мясного скота составило 3 005 голов, на 21,2% выше к аналогичному уровню 2018 года, в том числе 1 399 коров — на 2,4% выше к уровню прошлого года. Растёт производство мяса, в 2018 году оно достигло 134,2 тонны, на 16,5% выше уровня 2017 года. С начала 2019 года производство составило 18,9 тонны, или 108% к аналогичному периоду прошлого года (17,5 тонны). До конца года предприятие планирует увеличить производство мяса до 180 тонн.

Решающий импульс развитию мясного скотоводства в Сахалинской области придал завоз мясного скота в 2016 году их других регионов Российской Федерации (ввезено всего 1587 голов из Красноярского, Алтайского краев и Амурской области).

По данным на 1 мая 2019 года, общее поголовье мясного скота в Сахалинской области составляло 6 297 голов — 106,5% к уровню 2018 года, в том числе 2 554 коровы (103,2% к 01.05.2018). В 2018 году производство мяса в живом весе составило 376 тонн, или 107% к предыдущему году. До конца 2019 года планируется увеличить производство до 420 тонн.