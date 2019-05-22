АО «Фирма ТВЕМА» впервые поставила продукцию в ОАЭ

Как сообщила пресс-служба компании «ТВЕМА», специализирующейся на разработке, производстве и поставке в РФ, страны ближнего и дальнего зарубежья (о поставках измерительной аппаратуры в Германию ранее сообщал сайт «Сделано у Нас») контрольно-измерительных и диагностических систем и комплексов для обеспечения безопасности объектов железнодорожной инфраструктуры различного назначения, в январе 2019 года компания поставила в г. Дубаи для проведения тестовых испытаний образец ручной путеизмерительной тележки РДК ПТ-12-01, которая в дальнейшем будет применяться для измерений на трамвайной сети города. Диагностический комплекс поставлен в адрес французской компании Alstom Transport — Dubai, занимающейся разработкой транспортных проектов для столицы Арабских Эмиратов.

Ранее компания ТВЕМА и американская компания Harsco Rail, которая осуществила доставку путеизмерительной тележки в ОАЭ, осуществили несколько крупных проектов в Бразилии и США на основании договора, заключенном компаниями в 2016 году.

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Ручной диагностический комплекс «РДК ПТ‑12 — 01» с програмным обеспечением «ИНТЕГРАЛ» — это усофершенствованная версия путевых тележек серии ПТ с расширенным диапазоном измеряемых геометрических параметров железнодорожного пути. Комплекс предназначен для измерения ширины колеи, взаимного положения обеих рельсовых нитей по высоте, а также длины пройденного пути. К дополнительным функциям путеизмерительной тележки относятся измерения стрелы изгиба каждой рельсовой нити в вертикальной и горизонтальной плоскостях, измерение коротких неровности на поверхности катания рельсов и длинных неровностей в плане и профиле, измерение продольного профиля пути, измерение уклона продольного профиля пути.

Данные путеизмерительные тележки применяются на железнодорожном транспорте, метрополитенах, предприятиях и объектах городского транспорта в РФ и странах СНГ.