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Энергетика и ТЭК

В Азовском районе Ростовской области началось строительство ветропарка

  •  © dontr.ru

Торжественная церемония закладки первого камня в основание ветропарка прошла сегодня в Азовском районе Ростовской области.

Как сообщают, энергоустановки появятся на побережье Таганрогского залива западнее села Порт-Катон. Они будут вырабатывать 90 МВт электроэнергии.

Запуск объекта намечен на декабрь следующего года. В проект инвестировали более 130 миллионов евро.

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http://dontr.ru/novosti/segodnya-v-azovskom-rayone-nachalos-stroitelstvo-vtroparka/

энергетика и ТЭК
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