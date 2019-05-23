В Азовском районе Ростовской области началось строительство ветропарка

Торжественная церемония закладки первого камня в основание ветропарка прошла сегодня в Азовском районе Ростовской области.

Как сообщают, энергоустановки появятся на побережье Таганрогского залива западнее села Порт-Катон. Они будут вырабатывать 90 МВт электроэнергии.

Запуск объекта намечен на декабрь следующего года. В проект инвестировали более 130 миллионов евро.