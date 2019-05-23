В Москве запущен производственный комплекс по изготовлению межкомнатных дверей и фурнитуры

В ТиНАО начал работу новый производственный корпус компании ProfilDoors. Компания основана в 2002 году и с тех пор выросла в крупнейшее деревообрабатывающее предприятие Москвы. Ее производственная база расположена в поселке Курилово (поселение Щаповское).

Почти треть продукции — 29 процентов — поставляется на экспорт. Компания имеет представительства и магазины более чем в 15 странах, в том числе в Германии, Грузии, Италии, Кувейте, Латвии, Литве, Польше, Словакии, США, Эстонии.

Открытие производственного комплекса площадью 20 тыс. кв. м позволило предприятию расширить модельный ряд выпускаемой продукции и увеличить объемы производства на 10-15%. Инвестиции в проект составили порядка 1 млрд рублей, расширение производства позволило создать дополнительно 700 рабочих мест.

«ПрофильДоорс» — столичное предприятие, производитель межкомнатных дверей и фурнитуры. Сегодня предприятие имеет более чем 700 единиц оборудования, на котором производится до 3 тыс. дверей в сутки. В 2018 году фабрика изготовила более 565 тыс. дверей. У завода есть образовательный центр, в котором проходит подготовку и повышение квалификации порядка 500 человек в год.

В настоящее время в столице действует 19 крупных и средних предприятий, занимающихся обработкой древесины. На них трудятся 14,7 тысячи человек.

В 2018 году эти компании отгрузили продукции на сумму 12,7 миллиарда рублей. А объем инвестиций в основной капитал составил 134,2 миллиона рублей.

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