Российский планшет «Аквариус» получил отечественную ОС «Аврора»

Компании «Открытая мобильная платформа» (ОМП) и «Аквариус» объявили о портировании российской мобильной операционной системы «Аврора» на российские планшеты производства «Аквариуса».

"Аврора" — новое имя программной платформы Sailfish Mobile OS Rus. Эта операционная система рассчитана на мобильные устройства, в частности, смартфоны и планшеты.

Сообщается, что первым российским планшетом на базе «Авроры» стала модель Aquarius Cmp NS208. Устройство оборудовано восьмиядерным процессором и дисплеем размером 8 дюймов по диагонали с разрешением 1280×800 точек.

Планшет выполнен в защищённом (IP67) корпусе и предназначен для профессионального использования. Заявленный диапазон рабочих температур — от минус 20 до плюс 60 градусов Цельсия.

Компьютер поддерживает технологию NFC, стандарты связи 4G/3G/Wi-Fi/Bluetooth, навигацию GPS и ГЛОНАСС. Устройство опционально оснащается дактилоскопическим сенсором, 1D/2D-сканером для чтения штрих-кодов и QR-кодов.

Планшет разработан «Аквариусом», производится на заводе компании в России и соответствует требованиям Минпромторга России.

Инженерный образец планшета с «Авророй» на борту представлен на выставке Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР) 2019, проходящей с 22 по 24 мая в Иннополисе.