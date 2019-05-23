В Ульяновской области заложили российско-японский индустриальный парк

15 мая в Ульяновской области состоялась церемония закладки первого камня в основание японского индустриального парка.

Индустриальный парк будет размещаться на территории промышленной зоны «Заволжье». Как заверяют в Корпорации развития Ульяновской области, при создании площадки учтут специфику делового менталитета Страны восходящего солнца и потребностей японского бизнеса.

Как подчеркнули в Корпорации развития региона, других подобных индустриальных парков в России сегодня нет.

— Идея строительства появилась у нас после посещения бизнес-парков Японии. Мы поняли, что японские индустриальные парки другие: по количеству и видам предоставляемых сервисов, по плотности парков, — рассказали в Корпорации. — Когда японский средний бизнес приходит в страну, надо обеспечивать для него более понятные условия, поэтому мы решили создать небольшой индустриальный парк в нашем регионе. Концепцию парка разработают специалисты исследовательского института Номура.