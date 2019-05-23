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Технопарки, ОЭЗ, кластеры, инкубаторы...

В Ульяновской области заложили российско-японский индустриальный парк

  •  © rg.ru

15 мая в Ульяновской области состоялась церемония закладки первого камня в основание японского индустриального парка.

Индустриальный парк будет размещаться на территории промышленной зоны «Заволжье». Как заверяют в Корпорации развития Ульяновской области, при создании площадки учтут специфику делового менталитета Страны восходящего солнца и потребностей японского бизнеса.

Как подчеркнули в Корпорации развития региона, других подобных индустриальных парков в России сегодня нет.

— Идея строительства появилась у нас после посещения бизнес-парков Японии. Мы поняли, что японские индустриальные парки другие: по количеству и видам предоставляемых сервисов, по плотности парков, — рассказали в Корпорации. — Когда японский средний бизнес приходит в страну, надо обеспечивать для него более понятные условия, поэтому мы решили создать небольшой индустриальный парк в нашем регионе. Концепцию парка разработают специалисты исследовательского института Номура.

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https://rg.ru/2019/05/22/reg-pfo/v-ulianovskoj-oblasti-zalozhili-iaponskij-industrialnyj-park.html

Ульяновская область, индустриальный парк
  • EyeSauronn . EyeSauronn .
    23.05.1922:06:16

    а по конкретней…

    что за предприятия собираются строить, и куда сбыт…

    А то не понятно,… парк, они что там в парке, гулять будут?

    #1130951
  • Нет аватара Lenin
    23.05.1922:43:24

    Странно, что не на Курилах!)

    #1130961
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    23.05.1922:54:25

    Почему именно ОТДЕЛЬНЫЙ технопарк для развития японских компаний?В статье так написано,в случае чего.Резидентов пока ещё нет!   

    #1130970
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