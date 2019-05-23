Добавить статью
Фотофакты

Инновационное лифтовое оборудование российских и белорусских производителей представлено в Москве

  •  © cdnimg.rg.ru

Беларусь и Россия будут совместно производить лифты. Современное инновационное лифтовое оборудование российских и белорусских производителей представили в Москве.

Участники мероприятия смогли оценить новые кабины лифтов грузоподъемностью 400 кг и 1000 кг. Рассказывая про новое лифтовое оборудование, генеральный директор компании «Воздухотехника» Олег Максаков отметил, что это самая современная линейка класса «Эконом Плюс».

По словам посла, у предприятия уже есть заказ на изготовление первой партии в 30 единиц продукции. В текущем году на московской площадке планируется выпустить 500 лифтов, в следующем — около тысячи. Планируемый объем производства — до 10 тысяч единиц в год.

  •  © cdnimg.rg.ru

  •  © cdnimg.rg.ru

  •  © cdnimg.rg.ru

  •  © cdnimg.rg.ru

  •  © cdnimg.rg.ru

  •  © cdnimg.rg.ru

  •  © cdnimg.rg.ru

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://rg.ru/2019/05/23/reg-cfo/v-moskve-prezentovali-novyj-innovacionnyj-rossijsko-belorusskij-lift.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Воздухотехника, лифты
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,