Инновационное лифтовое оборудование российских и белорусских производителей представлено в Москве

Беларусь и Россия будут совместно производить лифты. Современное инновационное лифтовое оборудование российских и белорусских производителей представили в Москве.

Участники мероприятия смогли оценить новые кабины лифтов грузоподъемностью 400 кг и 1000 кг. Рассказывая про новое лифтовое оборудование, генеральный директор компании «Воздухотехника» Олег Максаков отметил, что это самая современная линейка класса «Эконом Плюс».

По словам посла, у предприятия уже есть заказ на изготовление первой партии в 30 единиц продукции. В текущем году на московской площадке планируется выпустить 500 лифтов, в следующем — около тысячи. Планируемый объем производства — до 10 тысяч единиц в год.