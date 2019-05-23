Концерн «КСБ» открыл новый производственный комплекс насосного оборудования в Москве

22 мая 2019 года состоялась церемония, посвященная пуску в эксплуатацию производственного комплекса ООО «КСБ». Новое производство построено в Москве в рамках программы локализации производств немецкого концерна KSB.

Для строительства нового завода немецкие предприниматели выбрали именно Москву, потому что, по их мнению, в городе создан наиболее благоприятный в России инвестиционный климат.

Сегодня концерн «КСБ» имеет представительства в других странах и является одним из крупнейших мировых производителей насосного оборудования, трубопроводной арматуры, приводных систем, приборов автоматического управления и контроля.

В России бренд KSB представляет ООО «КСБ» — дочернее предприятие международного концерна KSB.

Центральный офис ООО «КСБ» находится в Москве. Для обеспечения оптимального обслуживания открыты филиалы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Хабаровске, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани и других городах.