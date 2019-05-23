Концерн «КСБ» открыл новый производственный комплекс насосного оборудования в Москве
22 мая 2019 года состоялась церемония, посвященная пуску в эксплуатацию производственного комплекса ООО «КСБ». Новое производство построено в Москве в рамках программы локализации производств немецкого концерна KSB.
Для строительства нового завода немецкие предприниматели выбрали именно Москву, потому что, по их мнению, в городе создан наиболее благоприятный в России инвестиционный климат.
Сегодня концерн «КСБ» имеет представительства в других странах и является одним из крупнейших мировых производителей насосного оборудования, трубопроводной арматуры, приводных систем, приборов автоматического управления и контроля.
В России бренд KSB представляет ООО «КСБ» — дочернее предприятие международного концерна KSB.
Центральный офис ООО «КСБ» находится в Москве. Для обеспечения оптимального обслуживания открыты филиалы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Хабаровске, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани и других городах.
- Великоросс
- 23.05.201921:39
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23.05.1922:58:16
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