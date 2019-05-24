В Архангельской области открыт пеллетный завод ГК «Регион-лес»

Группа компаний «Регион-лес», открывшая в Шенкурском районе в 2018 году лесопильный комплекс, расширяет мощности. 23 мая в деревне Чащинская начал работу новый завод по производству пеллет (древесных гранул).

Главная цель нового завода — переработка отходов лесопильного производства, которые накопились за год работы, и тех, что образуются в будущем. Производимые на заводе пеллеты соответствуют европейскому стандарту и успешно поставляются в Норвегию, Голландию, Данию, а в скором времени их будет закупать и Германия.

Большую часть заготавливаемого леса «Регион» продаёт на лесоперерабатывающие предприятия Архангельской области и в другие регионы.

Кроме лесозаготовок и лесопиления ГК «Регион-лес» занимается и восстановлением леса — для этого у них есть специальный лесопитомник, в котором выращивается до миллиона сеянцов в год.

— В прошлом году на месте сгоревшего мы открыли новый цех лесопиления, который может принимать до 120 тысяч кубометров сырья и производить порядка 60 тысяч кубометров готовой продукции. В нашу группу компаний входят четыре лесозаготовительных предприятия, одно транспортное и лесопильный комплекс в Шенкурском районе. А сегодня мы к нему добавили и пеллетный завод, — рассказал генеральный директор ГК «Регион-лес» Дмитрий Гвоздев.

Заместитель директора Алексей Луговской подробно остановился на ближайших планах компании.

— В ближайшие два года мы планируем открыть лесопильный завод с пеллетным цехом в Архангельске. Это будет достаточно крупный проект, благодаря которому на территории бывшего «Лесозавода № 3» снова запустится лесопереработка, — сказал он.

— Открыть завод нас вынудила необходимость замкнуть технологический процесс — переработать все виды отходов: щепу, кору и опилки. А кроме того, от продажи экологически чистого вида топлива мы планируем получить дополнительный доход. Завод мы спроектировали с расчётом на то, что объёмы лесопиления мы будем увеличивать. Собираемся производить до пятнадцати тысяч тонн пеллет в год, — добавил Алексей Луговской.