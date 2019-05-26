В Екатеринбурге открыли легкоатлетический стадион «Калининец»
Спустя девять месяцев после начала строительства на спортивно-оздоровительном комплексе «Калининец» открыли новый легкоатлетический стадион. Стоимость работ превысила 128 млн рублей.
Площадь нового стадиона — более 5000 кв. метров, а зрительские трибуны могут вместить до 500 человек.
Здесь появилось девять 400-метровых круговых дорожек, девять стометровок для спринта, сектора для прыжков с шестом, в высоту и в длину. В периметре круговых дорожек разместились сектора для толкания ядра и сектор длинных метаний — диска, молота и копья.
На новом легкоатлетическом стадионе планируют готовить спортсменов для Олимпийских игр. В пресс-службе городской администрации отметили, что стадион сможет принимать соревнования почти любого уровня, в том числе международного.
- Великоросс
- 26.05.201900:16
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26.05.1915:00:23
26.05.1915:15:36
26.05.1915:19:30