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Спортивные объекты

В Екатеринбурге открыли легкоатлетический стадион «Калининец»

  •  © oblgazeta.ru

Спустя девять месяцев после начала строительства на спортивно-оздоровительном комплексе «Калининец» открыли новый легкоатлетический стадион. Стоимость работ превысила 128 млн рублей.

Площадь нового стадиона — более 5000 кв. метров, а зрительские трибуны могут вместить до 500 человек.

Здесь появилось девять 400-метровых круговых дорожек, девять стометровок для спринта, сектора для прыжков с шестом, в высоту и в длину. В периметре круговых дорожек разместились сектора для толкания ядра и сектор длинных метаний — диска, молота и копья.

На новом легкоатлетическом стадионе планируют готовить спортсменов для Олимпийских игр. В пресс-службе городской администрации отметили, что стадион сможет принимать соревнования почти любого уровня, в том числе международного.

  •  © user67902.clients-cdnnow.ru

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https://66.ru/news/sport/221933/

Екатеринбург, стадион
  • Нет аватара alex1664
    26.05.1915:00:23

    Отремонтировали старый. Причем снесли трибуны, и непонятки с футбольным полем.

    Справедливости ради, старый был запущен в хлам. Зарос деревьями.

    Видимо основные усилия были по дренажу и пирогу поля.

    А было и время его расцвета, ЗИК был очень богатым и заводом, «Калибры» не дадут соврать   

    Спорт продвигали в массы.

    Всякое ГТО на нем сдавал.

    Кстати мою школу № 108 видно, за зелеными «воротами»   

    На фото примерно треть моего восьмилетнего маршрута   

    П.С. Посмотрел по спутнику, там полностью территорию перепланировали. Получается сам стадион с трибунами снесли и перепланировали под две площадки рядом.

    Зрелищ для тысяч народа больше не будет, только междусобойчики. Типа тренировочной базы получилось.

    Отредактировано: alex1664~15:18 26.05.19
    #1131460
  • Иван Васильев Иван Васильев
    26.05.1915:15:36

    А я уже записал Ек-рг в центр русоофобии. После Ельцын центра,выборов за Ройзмана, провокация у сквер-храма.

    #1131462
    • Human RS Human RS
      26.05.1915:19:30

      Не судите весь почти полуторамиллионный город по кучке говна.

      #1131463
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