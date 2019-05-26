Омский завод «Полиом». Репортаж

История новой химической промлегенды Омска началась 13 апреля 2005 года, когда между Правительством Омской области и итальянской компанией Maire Tecnimont S.p.A (Италия), между прочим, мировым лидером в сфере нефтехимии, был подписан договор о сотрудничестве. Официальным днём рождения завода принято считать 14 мая 2005 года. Инициатором проекта выступила Группа компаний «Титан» из Омска.

Хоть завод и входит в группу компаний «Титан» из Омска, так ещё в партнёрах у него такие звёзды, как «СИБУР» и «Газпром нефть». Между прочим, полипропилен и его сополимеры где только не используются. Из них делают канализационные и водопроводные трубы, детали машин, бытовую технику, различную упаковку, одноразовую посуду и т. д.

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© farm2.staticflickr.com Группа компаний «Титан» (Омск) — это довольно серьезные ребята в сфере нефтехимии. Кроме, собственно, Полиома в состав Группы входит ещё ПАО «Омский каучук» и ООО «Новочеркасский завод смазочных материалов». Также омский «Титан» имеет интересы в сфере АПК (ООО «Титан-Агро») и инфраструктуры. Общая численность работников предприятий Группы превышает 4500 человек.

3.

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© farm2.staticflickr.com Прошло несколько лет и 6 августа 2007 года специалисты «Полиома» начали прием и установку цистерн емкостного парка для хранения пропилена. Как понимаете стройка такого серьезного объекта — это процесс не одного дня, поэтому следующая важная дата — 20 октября 2009 года. В этот день был установлен первый петлевой реактор полимеризации пропилена, а на следующий день установили второй, а то и правильно, зачем откладывать надолго.

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© farm2.staticflickr.com В 2010 год тоже получился довольно активный. 15 июня 2010 года был установлен на фундамент последний из восьми гомогенизаторов. Это такие емкости для хранения гранулированного полипропилена. А 26 августа 2010 года здесь залили монолитную плиту фундамента для установки по переработке пропан-пропиленовой фракции (ППФ). В октябре 2011 года на ней начали монтировать основное оборудование. Как результат 21 декабря 2011 года две линии фасовки полипропилена были окончательно установлены, а 25 декабря 2011 года первая партия (из готового порошка фирмы LyondellBasell) в размере около 10 тонн полипропилена уже показала себя. В марте 2012 года довели до ума местный экструдер и даже отгранулировали более 140 тонн полипропилена.

5. Парк СУГ — 10 000 куб. м.

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© farm2.staticflickr.com 2 февраля 2013 года на «Полиоме» начала работать установка пробной полимеризации, что и ознаменовало запуск серийного производство полипропилена. Торжественное открытие Омского завода полипропилена произошло 25 апреля 2013 года. Инвестиции в этот проект составили порядка 11 млрд рублей. Омский завод полипропилена входит в число участников Нефтехимического промышленного кластера Омской области.

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© farm2.staticflickr.com В строительстве завода, который возводили почти семь лет, участвовало более 1500 специалистов из более 120-ти подрядных организаций России, Италии, Японии, Германии, Индии, Нидерландов и других стран.

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© farm2.staticflickr.com По территории завод занимает площадку примерно 400 метров на километр.

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© farm2.staticflickr.com 9. Операторская. Именно отсюда происходит управление всеми основными процессами производства полипропилена

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© farm2.staticflickr.com 10. На предприятии работают около 400 человек.

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© farm2.staticflickr.com Завод построен по технологии компании Basell, поставщиком технологического оборудования выступила компания — Tecnimont.

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© farm2.staticflickr.com Сейчас мощность предприятия составляет 210 000 тонн полипропилена в год, а ассортимент выпускаемой продукции — около 100 марок полипропилена (гомо-, стат-, блоксополимеры).

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© farm2.staticflickr.com Сырьем для производства полипропилена является пропилен. Это такой бесцветный газ, получаемый пиролизом нефтепродуктов и дегидрогенизацией пропана. Он сюда поступает с Омского НПЗ «Газпром нефти».

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© farm2.staticflickr.com Сам процесс производства полипропилена, по сути, скрыт от наших глаз. Он проходит в специализированных устройствах, так называемых полимеризаторах. В них наряду с исходным сырьем помещается катализатор. В течение процесса полимеризации выделяется немалое количество тепла, которое отводится, а по его окончании полученный продукт растворяется в спирте. Это необходимо для того, чтобы в суспензии прекратилась реакция полимеризации, а также для того, чтобы разложить катализатор. Далее на полученный раствор воздействуют водяным паром высокой температуры, в результате чего удаляется растворитель, и на поверхность воды всплывают небольшие кусочки полипропилена. С помощью некоторых специальных технологий производится его окончательная очистка, в результате чего и получается готовый продукт.

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© farm2.staticflickr.com 17. Цех фасовки.

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© farm2.staticflickr.com Здесь работают две линии фасовки. Каждая из них выдаёт по 25 тонн в час. Свою продукцию заводчане отгружают в мешках по 25 кг.

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© farm2.staticflickr.com Полипропилен представляет собой кристаллический термопластичный полимер без цвета и запаха. В своем естественном состоянии он прозрачен, но легко может пигментироваться в несколько цветов и оттенков. Гибкость и универсальность продукта позволяют применять его в любых климатических зонах.

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© farm2.staticflickr.com Хоть завод и запущен относительно недавно, но его продукцию уже хорошо знают, как в России, так и почти в двух десятках зарубежных стран. Кстати, 24 июля 2018 года завод передал своим потребителям миллионную тонну продукции. Эта юбилейная тонна с любовью от Омского завода полипропилена была отправлена на переработку одному из участников Нефтехимического промышленного кластера Омской области — компании «Кайрос», специализирующейся на выпуске упаковки для пищевой промышленности. Из серии интересный факт. Из миллиона тонн полипропилена можно изготовить, например, около 2 млн 700 тыс. км водопроводных труб диаметром 50 мм. А для отгрузки миллиона тонн полипропилена потребовалось бы более 50 тысяч фур.

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© farm2.staticflickr.com 24. Вот так и выглядит их готовая продукция.

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© farm2.staticflickr.com В числе потребителей продукции «Полиома» — более 150 компаний, в том числе «Магнатек», «ЕвроПак», «Новопэк», «Биаксплен», European Resources and Trade Ltd.