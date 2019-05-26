Омский завод «Полиом». Репортаж
История новой химической промлегенды Омска началась 13 апреля 2005 года, когда между Правительством Омской области и итальянской компанией Maire Tecnimont S.p.A (Италия), между прочим, мировым лидером в сфере нефтехимии, был подписан договор о сотрудничестве. Официальным днём рождения завода принято считать 14 мая 2005 года. Инициатором проекта выступила Группа компаний «Титан» из Омска.
Хоть завод и входит в группу компаний «Титан» из Омска, так ещё в партнёрах у него такие звёзды, как «СИБУР» и «Газпром нефть». Между прочим, полипропилен и его сополимеры где только не используются. Из них делают канализационные и водопроводные трубы, детали машин, бытовую технику, различную упаковку, одноразовую посуду
2.Группа компаний «Титан» (Омск) — это довольно серьезные ребята в сфере нефтехимии. Кроме, собственно, Полиома в состав Группы входит ещё ПАО «Омский каучук» и ООО «Новочеркасский завод смазочных материалов». Также омский «Титан» имеет интересы в сфере АПК (ООО «Титан-Агро») и инфраструктуры. Общая численность работников предприятий Группы превышает 4500 человек.
3.Прошло несколько лет и 6 августа 2007 года специалисты «Полиома» начали прием и установку цистерн емкостного парка для хранения пропилена. Как понимаете стройка такого серьезного объекта — это процесс не одного дня, поэтому следующая важная дата — 20 октября 2009 года. В этот день был установлен первый петлевой реактор полимеризации пропилена, а на следующий день установили второй, а то и правильно, зачем откладывать надолго.
4.В 2010 год тоже получился довольно активный. 15 июня 2010 года был установлен на фундамент последний из восьми гомогенизаторов. Это такие емкости для хранения гранулированного полипропилена. А 26 августа 2010 года здесь залили монолитную плиту фундамента для установки по переработке пропан-пропиленовой фракции (ППФ). В октябре 2011 года на ней начали монтировать основное оборудование. Как результат 21 декабря 2011 года две линии фасовки полипропилена были окончательно установлены, а 25 декабря 2011 года первая партия (из готового порошка фирмы LyondellBasell) в размере около 10 тонн полипропилена уже показала себя. В марте 2012 года довели до ума местный экструдер и даже отгранулировали более 140 тонн полипропилена.
5. Парк СУГ — 10 000 куб. м.2 февраля 2013 года на «Полиоме» начала работать установка пробной полимеризации, что и ознаменовало запуск серийного производство полипропилена. Торжественное открытие Омского завода полипропилена произошло 25 апреля 2013 года. Инвестиции в этот проект составили порядка 11 млрд рублей. Омский завод полипропилена входит в число участников Нефтехимического промышленного кластера Омской области.
6.В строительстве завода, который возводили почти семь лет, участвовало более 1500 специалистов из более 120-ти подрядных организаций России, Италии, Японии, Германии, Индии, Нидерландов и других стран.
7.По территории завод занимает площадку примерно 400 метров на километр.
8.9. Операторская. Именно отсюда происходит управление всеми основными процессами производства полипропилена10. На предприятии работают около 400 человек.Завод построен по технологии компании Basell, поставщиком технологического оборудования выступила компания — Tecnimont.
11.Сейчас мощность предприятия составляет 210 000 тонн полипропилена в год, а ассортимент выпускаемой продукции — около 100 марок полипропилена (гомо-, стат-, блоксополимеры).
12.Сырьем для производства полипропилена является пропилен. Это такой бесцветный газ, получаемый пиролизом нефтепродуктов и дегидрогенизацией пропана. Он сюда поступает с Омского НПЗ «Газпром нефти».
13.Сам процесс производства полипропилена, по сути, скрыт от наших глаз. Он проходит в специализированных устройствах, так называемых полимеризаторах. В них наряду с исходным сырьем помещается катализатор. В течение процесса полимеризации выделяется немалое количество тепла, которое отводится, а по его окончании полученный продукт растворяется в спирте. Это необходимо для того, чтобы в суспензии прекратилась реакция полимеризации, а также для того, чтобы разложить катализатор. Далее на полученный раствор воздействуют водяным паром высокой температуры, в результате чего удаляется растворитель, и на поверхность воды всплывают небольшие кусочки полипропилена. С помощью некоторых специальных технологий производится его окончательная очистка, в результате чего и получается готовый продукт.
14.15.16.17. Цех фасовки.Здесь работают две линии фасовки. Каждая из них выдаёт по 25 тонн в час. Свою продукцию заводчане отгружают в мешках по 25 кг.
18.19.Полипропилен представляет собой кристаллический термопластичный полимер без цвета и запаха. В своем естественном состоянии он прозрачен, но легко может пигментироваться в несколько цветов и оттенков. Гибкость и универсальность продукта позволяют применять его в любых климатических зонах.
20.21.22.Хоть завод и запущен относительно недавно, но его продукцию уже хорошо знают, как в России, так и почти в двух десятках зарубежных стран. Кстати, 24 июля 2018 года завод передал своим потребителям миллионную тонну продукции. Эта юбилейная тонна с любовью от Омского завода полипропилена была отправлена на переработку одному из участников Нефтехимического промышленного кластера Омской области — компании «Кайрос», специализирующейся на выпуске упаковки для пищевой промышленности. Из серии интересный факт. Из миллиона тонн полипропилена можно изготовить, например, около 2 млн 700 тыс. км водопроводных труб диаметром 50 мм. А для отгрузки миллиона тонн полипропилена потребовалось бы более 50 тысяч фур.
23.24. Вот так и выглядит их готовая продукция.В числе потребителей продукции «Полиома» — более 150 компаний, в том числе «Магнатек», «ЕвроПак», «Новопэк», «Биаксплен», European Resources and Trade Ltd.
25. Склад готовой продукции.26. Большое спасибо Группе «Титан» за организацию такой интересной и познавательной поездки, а всем сотрудникам ООО «Полиом» за тёплый приём!
- Великоросс
- 26.05.201919:29
- 0