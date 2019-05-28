В Киришах начали строить причал для круизных судов

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В городе Кириши (Ленинградская область) на правом берегу реки Волхов началось строительство причала для круизных судов. Причал палового типа длиной 70 метров будет способен принять круизные суда вместимостью до 300 человек. Инвестором строительства нового причала выступила компания «Конт», уже построившая несколько причалов на реках Нева, Волга, Волхов и Свирь.

Это уже 5-й причал для круизных судов, строящийся в Ленинградской области с 2017 года, в перспективе он станет частью туристического маршрута Санкт-Петербург — Великий Новгород, который пройдёт по Неве, Ладожскому озеру и Волхову.