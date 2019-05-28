«Архэнерго» построило подстанцию «Борисовская»

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (входит в группу «Россети») построил подстанцию 35/10 кВ «Борисовская» в муниципальном образовании «Заостровское» Приморского района Архангельской области. Ввод объекта позволит подключить к электросетям крупный распределительный центр для хранения товаров. Стоимость объекта — более 100 млн рублей.

Энергетики построили современный центр питания с двумя силовыми трансформаторами общей мощностью 8 МВА. На объекте установлены терминалы релейной защиты на базе микропроцессорных устройств, смонтированы цифровые каналы связи, системы видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации. Кроме этого, «Архэнерго» реконструировало воздушные линии 35 кВ «Цигломень-2» и «Заостровье».Ввод новой подстанции позволит обеспечить 2,8 МВт строящемуся складскому комплексу.