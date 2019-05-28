В Рыльске Курской области открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Объект построен по программе «Газпром — детям». Отмечается, что этот спорткомплекс — крупнейший в райцентрах Центрального округа страны.

На первом этаже расположен универсальный спортивный зал с площадками для баскетбола, волейбола и футбола. На втором этаже — залы для единоборств: бокс, дзюдо, боевое самбо и рукопашный бой.

Первоначальный проект ФОКа был существенно переработан исходя из потребностей жителей Рыльска. На строительство комплекса, площадью 2500 квадратных метров ушло 18 месяцев. Бюджет — около 280 млн рублей.

В рамках социальной программы «Газпром — детям» в Курской области уже построено 5 физкультурно-оздоровительных комплексов, 114 спортивных площадок и конноспортивная школа в областном центре.