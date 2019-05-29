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Судостроение и судоходство

В Хабаровский край доставлены два новых СВП компании «Ховеркрафт»

Два новых судна на воздушной подушке проекта «Нептун 23ПасМл» были доставлены в Николаевский район Хабаровского края. Они обеспечат круглогодичные пассажирские перевозки в труднодоступные населенные пункты: с. Пуир, п. Нижнее Пронге и рп. Лазарев.

  •  © khabkrai.ru

Приход в город двух амфибийных 9-ти местных судов, наконец, позволит решить проблему транспортной доступности для жителей. Уже согласован график движения и тарифы.

Суда были построены на ООО «Ховеркрафт» в Ленинградской области. На их приобретение было направлено 32 млн рублей из краевого и районного бюджетов.

  •  © khabkrai.ru

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https://www.khabkrai.ru/events/news/174249

Ховеркрафт, Ленинградская область, судно на воздушной подушке, Нептун 23ПасМл
  • Katamaran Katamaran
    29.05.1902:59:12

    Для интересующихся — видеорепортаж о строительстве пассажирских паромов на «Амурском судостроительном заводе».

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    Отредактировано: Katamaran~02:59 29.05.19
    #1132217
  • Андрей Князев Андрей Князев
    29.05.1909:51:02

    Новости +++. В нашей стране КРАЙНЕ важно развивать транспортное сообщение особенно малую авиацию. Жаль, что недостаточно, надеюсь пока, этому уделяют внимание. Но, дорогу осилит идущий.©

    #1132255
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