В Хабаровский край доставлены два новых СВП компании «Ховеркрафт»

Два новых судна на воздушной подушке проекта «Нептун 23ПасМл» были доставлены в Николаевский район Хабаровского края. Они обеспечат круглогодичные пассажирские перевозки в труднодоступные населенные пункты: с. Пуир, п. Нижнее Пронге и рп. Лазарев.

Приход в город двух амфибийных 9-ти местных судов, наконец, позволит решить проблему транспортной доступности для жителей. Уже согласован график движения и тарифы.

Суда были построены на ООО «Ховеркрафт» в Ленинградской области. На их приобретение было направлено 32 млн рублей из краевого и районного бюджетов.