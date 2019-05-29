ГК «ЭФКО» увеличила мощности по производству маргаринов

Группа компаний «ЭФКО», лидер рынка специализированных жиров и маргаринов в России и странах ЕАЭС, запустила новые линии для производства маргаринов на заводе ООО «Пищевые Ингредиенты» в морском порту Тамань Краснодарского края.

К уже выпускающемуся на предприятии ассортименту специализированных маргаринов и жиров в этом году добавились и универсальные маргарины для производства широкого спектра мучных кондитерских и хлебобулочных изделий.

Первая партия универсальных маргаринов, произведенных на заводе ООО «Пищевые Ингредиенты», была успешно апробирована на кондитерской фабрике «Метрополис».

«Запуск новых линий на производственной площадке в Тамани позволит нам более эффективно управлять поставками. Теперь наши партнеры из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также зарубежные клиенты смогут в более короткие сроки получать высококачественную продукцию. Этому будет способствовать не только стратегически верное расположение нашего завода, но и то, что регион в достаточной мере обеспечен транспортом. Также в настоящий момент на площадке ООО „Пищевые Ингредиенты“ практически завершилось масштабное строительство нового цеха и роботизированного склада, что позволит нам уже в ближайшее время значительно увеличить объемы отгружаемой с завода продукции», — рассказал Эдуард Цуверкалов, директор по маргариновой продукции масложирового направления бизнеса ГК «ЭФКО».

Сегодня Группа компаний «ЭФКО» выпускает высококачественные маргарины различных видов для производства широкого ассортимента мучных кондитерских и хлебобулочных изделий. Продукция производится в соответствии с ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», ГОСТ 32188-2013 «Маргарины. Общие технические условия», а также имеет ряд международных сертификатов качества и безопасности — Международного пищевого стандарта Британского розничного консорциума (BRC), Международного стандарта производства пищевых продуктов (IFS), RSPO и др.