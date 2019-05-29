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Новые и модернизированные предприятия агропрома

ГК «ЭФКО» увеличила мощности по производству маргаринов

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Группа компаний «ЭФКО», лидер рынка специализированных жиров и маргаринов в России и странах ЕАЭС, запустила новые линии для производства маргаринов на заводе ООО «Пищевые Ингредиенты» в морском порту Тамань Краснодарского края.

К уже выпускающемуся на предприятии ассортименту специализированных маргаринов и жиров в этом году добавились и универсальные маргарины для производства широкого спектра мучных кондитерских и хлебобулочных изделий.

Первая партия универсальных маргаринов, произведенных на заводе ООО «Пищевые Ингредиенты», была успешно апробирована на кондитерской фабрике «Метрополис».

«Запуск новых линий на производственной площадке в Тамани позволит нам более эффективно управлять поставками. Теперь наши партнеры из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также зарубежные клиенты смогут в более короткие сроки получать высококачественную продукцию. Этому будет способствовать не только стратегически верное расположение нашего завода, но и то, что регион в достаточной мере обеспечен транспортом. Также в настоящий момент на площадке ООО „Пищевые Ингредиенты“ практически завершилось масштабное строительство нового цеха и роботизированного склада, что позволит нам уже в ближайшее время значительно увеличить объемы отгружаемой с завода продукции», — рассказал Эдуард Цуверкалов, директор по маргариновой продукции масложирового направления бизнеса ГК «ЭФКО».

Сегодня Группа компаний «ЭФКО» выпускает высококачественные маргарины различных видов для производства широкого ассортимента мучных кондитерских и хлебобулочных изделий. Продукция производится в соответствии с ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», ГОСТ 32188-2013 «Маргарины. Общие технические условия», а также имеет ряд международных сертификатов качества и безопасности — Международного пищевого стандарта Британского розничного консорциума (BRC), Международного стандарта производства пищевых продуктов (IFS), RSPO и др.

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http://www.efko.ru/press-centr/relizy/30523/

Краснодарский край, ЭФКО
  • Нет аватара Starik
    29.05.1914:51:30

    Так это же главный импортер пальмового масла в Россию! Славненький такой маргарин!

    #1132325
    • Нет аватара Strompok
      29.05.1918:58:14

      Ассортимент выпускаемой продукции «ЭФКО» включает, в т. ч.:

      • альтернативы масла какао;

      • заменители молочного жира.

      «Группа компаний „ЭФКО“ является единственным в России производителем, способным осуществлять процесс фракционирования при производстве альтернатив масла какао, используемых в кондитерской промышленности.» Молодцы, нарядно завернули!

       http://www.efko.ru/produkciya/ingredienty/ 

      Эти хоть не договаривают об источнике извлечения выгоды в публичной рекламе, скромничают. Точнее, источником извлечения всегда является наше брюхо. А это инструмент извлечения.

      Тем не менее, мне нравится откровенность услуг по переработке КРС в объявлениях: «Обвалка, заморозке, накачка, вакуум."

      Как вам? «- Услуги иньектора и массажера"

       https://msk.agroserver.ru...pakovki-v-vak-1036724.htm 

      Отредактировано: Strompok~19:00 29.05.19
      #1132372
  • Комментарий удален
  • Нет аватара Strompok
    29.05.1919:11:19

    Ну и ладушки, а то я за Су-35 волноваться начал. А какао мы и без какао научились делать. импортозамещение в действии! С кофе неувязочка, но это временно.

     https://ria.ru/20170807/1499896539.html 

    Отредактировано: Strompok~19:13 29.05.19
    #1132376
    • Нет аватара AlexCrazy
      29.05.1920:39:35

      мил человек какао что в магах продаеться это отходы производства того самого какао масла. разница только в количестве того масла и других веществ в какао. какао масло используется дофига где заместить его это норм — ни в чем полезном какао масло и так не используется так что можете не париться. Разве что условно полезным можно назвать черный шоколад с максимально возможным процентом какао и какао продуктов. А все остальные продукты где в том или ином виде используется какао 100% вредит здоровью я про кондитерку и всякие поделки на около шоколадную тему. Да есть еще использование в фармацевтике и парфюмерии, но там это масло юзают за конкретно его свойства и наврятли там его необходимо замещать .

      А замещать одни ингридиенты другими это норм — главное что бы они были безвредны для организма при замещении. Не стоит быть ретроградом все течет все изменяется или по вашему в двигатель современного авто грешно лить синтетическое масло и использовать высокооктановое топливо с присадками созданное методом гидрокрекинга — ведь есть скрепоносное минеральное масло(базовое без присадок) и низкооктановые бензины прямой перегонки без присадок )))

      #1132387
      • Нет аватара Strompok
        29.05.1921:32:16

        Рост производительности труда. как функция НОТ(без денежных вложений), автоматизация, роботизация, цифровизация, энергоэффективность и пр передовые научно-технологические решения (типа, вашей химии)… должны были снизить стоимость товаров на единицу рабочего времени.

        Но, о чудо! Цены на товары растут быстрей чем зарплаты, совокупная стоимость владения растет, сроки эксплуатации изделий сокращаются, планета засрана химией. И все это, как не парадоксально на фоне роста пенсионного возраста и перманентного сокращения социальных обязательств. Стремительное обогащение единиц происходит на фоне обнищания целых слоев. А такие любители лишь бы спорить, как ты, в восторге.

        Может тебе приятно покупать потертые, рваные брюки за полную стоимость новых. «Тебе решать! Спрайт, не дай себе засохнуть». А я дерьмо за такие деньги жрать не собираюсь.

        Отредактировано: Strompok~21:33 29.05.19
        #1132398
        • Нет аватара AlexCrazy
          29.05.1922:30:00

          динамику роста населения Земли посмотрите и перспективы на ближайшие десятилетия. может что поймете … остальное лирика для школоло

          Отредактировано: AlexCrazy~22:30 29.05.19
          #1132411
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