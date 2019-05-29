В Челябинской области возрождается санитарная авиация

29 мая в Челябинске был представлен новый вертолет санавиации, который будет спасать больных и раненых южноуральцев в экстренных случаях. Техника прибыла в регион в рамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медицинской помощи».

Служба санавиации на Южном Урале представлена двумя вертолетами «Ансат». Их базы располагаются в Челябинске и Магнитогорске. Во время перелетов пациентов сопровождают специалисты регионального центра медицины катастроф. Это медицинские работники, которые умеют работать с пациентом в ограниченном пространстве, в условиях высоты, при воздействии вибрации и высокого давления.

Для нового вертолета у областной больницы уже в следующем году построят посадочную площадку.