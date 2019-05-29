Добавить статью
Агропром и пищевая промышленность

ЭкоНива ведёт строительство 15 молочных комплексов

  •  © agroinvestor.ru

Крупнейшая российская компания по производству молока «ЭкоНива» Штефана Дюрра в настоящее время ведёт строительство 15 молочных комплексов с общим поголовьем КРС почти в 50 тыс. голов. Суммарные инвестиции в эти проекты оцениваются в более чем 50 млрд рублей.

Базой компании остаётся Воронежская область. В регионе одновременно строятся 5 крупных ферм с общими инвестициями более 11 млрд рублей:

— «Петропавловка» на 2800 голов (Лискинский район, запуск в первой половине 2019 года),

— «Песковатка» на 2800 голов (Бобровский район, запуск в первой половине 2019 года),

— «Чиглы» на 2800 голов (Аннинский район, 90 тонн молока, запуск в первой половине 2019 года),

— «Шишовка» на 3300 голов (Бобровский район),

— «Озёрки» на 3300 голов (Бутурлиновский район),

  •  © tekkos.ru

— «Семёно-Макарово» на 2800 голов (Башкирия, Ермекеевский район, инвестиции почти 3 млрд рублей, 7 тыс. га пастбищ),

— «Наратлы» на 3550 голов (Татария, Бугульминский район, инвестиции 3,5 млрд рублей, 100 тонн молока в сутки, 30 тыс. га пастбищ),

— «Курская Васильевка» на 2800 голов (Оренбургская область, Северный район, 22 тыс. тонн молока в год, запуск в первой половине этого года),

— «Огнева Заимка» на 3550 голов (Новосибирская область, Черепановский район, инвестиции 5 млрд рублей, проектная мощность 160 тонн молока в сутки),

  •  © tekkos.ru

— «Ольгино» на 3300 голов (Курская область, Курский район, инвестиции почти 4 млрд рублей, 20 тыс. га пастбищ),

— «Гусево» на 3300 взрослых коров и 8000 молодняка (Калужская область, Медынский район, инвестиции 3,3 млрд рублей),

— «Уланово» на 2800 голов (Калужская область, Медынский район, инвестиции 2,5 млрд рублей, ввод в эксплуатацию в сентябре этого года),

— «Бортниково» на 3550 голов (Московская область, Ступинский район, инвестиции более 3 млрд рублей, производство 200 тонн молока в сутки, 18 тыс. га пастбищ),

— «Шацк» на 6000 голов (Рязанская область, Шацкий район),

— «Якимецкий» на 3300 голов (Рязанская область, Александро-Невский район).

В настоящее время «ЭкоНива» на 28 своих комплексах вырабатывает более 2 тыс. тонн сырого молока в сутки.

Быстрый рост производства сырого молока потребовал от компании создания собственных мощностей по его переработке. Компания ведёт строительство 7 крупных молокоперерабатывающих и сыроделательных заводов.

Общий объём инвестиций в переработку молока превысит 70 млрд рублей.

Крупный молокоперерабатывающий завод стоимостью 20 млрд рублей планируется запустить в подмосковном Ступино в 2021 году.

В Рязанской области будут построены 2 молокоперерабатывающих завода:

— в с. Шучье компания планирует открыть завод по производству цельномолочной продукции, сыров, сливочного масла с производительностью 60 тонн молока в сутки и стоимостью 780 млн рублей.Пуск завода запланирован на 2019 год,

— в с. Анна планируется модернизировать молочный завод в 2020 году, для увеличения мощности переработки молока до 440 тонн в сутки. Для этого потребуется 1700 млн рублей.

Новые сырзаводы появятся в Новосибирской области (в Маслянино, инвестиции 21 млрд. рублей, ввод в эксплуатацию первой очереди в 2020 году), Воронежской и Ленинградской областях.

В планах компании приход в Алтайский край и Ленинградскую область.

В этом году «ЭкоНива» стала крупнейшим производителем сырого молока в Европе и вошла в первую десятку в мире.

  •  © ekoniva-apk.ru

  •  © s11.stc.all.kpcdn.net

  •  © ekosem-agrar.de

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://www.dairynews.ru/news/shtefan-dyurr-ekoniva-stroit-segodnya-15-molochnykh.html

КРС , производство молока , переработка молока , "ЭкоНива"
  • Нет аватара termometrix
    29.05.1921:45:25

    Чем больше,тем лучше!

    #1132402
  • Clausson Clausson
    29.05.1922:12:26

    Крупнейшая российская компания по производству молока «ЭкоНива» Штефана Дюрера

    А когда-то этот молодой немец мечтал получить в свое распоряжение… 200 Га земли             Сейчас у компании сотни тысяч гектар пашни, и в каком другом месте вселенной он смог бы себя так реализовать?

    Кстати, если посмотреть на него в интервью… Да он русский — просто таки коренной воронежский русак            

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: Clausson~22:17 29.05.19
    #1132406
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      29.05.1922:31:00

      Это теперь инвестор идёт в растущую экономику страны.

      А Штефан Дюрр пришёл в Россию в 1994 году, когда всё рушилось и многие наоборот бежали из «невыгодной» и «нищей» страны. И связал с Россией всю свою жизнь.

      "Ты полюби нас чёрненькими, а беленькими нас всякий полюбит".

      Отредактировано: Сергей Котенко~23:15 29.05.19
      #1132412
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,