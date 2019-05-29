ЭкоНива ведёт строительство 15 молочных комплексов

Крупнейшая российская компания по производству молока «ЭкоНива» Штефана Дюрра в настоящее время ведёт строительство 15 молочных комплексов с общим поголовьем КРС почти в 50 тыс. голов. Суммарные инвестиции в эти проекты оцениваются в более чем 50 млрд рублей.

Базой компании остаётся Воронежская область. В регионе одновременно строятся 5 крупных ферм с общими инвестициями более 11 млрд рублей:

— «Петропавловка» на 2800 голов (Лискинский район, запуск в первой половине 2019 года),

— «Песковатка» на 2800 голов (Бобровский район, запуск в первой половине 2019 года),

— «Чиглы» на 2800 голов (Аннинский район, 90 тонн молока, запуск в первой половине 2019 года),

— «Шишовка» на 3300 голов (Бобровский район),

— «Озёрки» на 3300 голов (Бутурлиновский район),

— «Семёно-Макарово» на 2800 голов (Башкирия, Ермекеевский район, инвестиции почти 3 млрд рублей, 7 тыс. га пастбищ),

— «Наратлы» на 3550 голов (Татария, Бугульминский район, инвестиции 3,5 млрд рублей, 100 тонн молока в сутки, 30 тыс. га пастбищ),

— «Курская Васильевка» на 2800 голов (Оренбургская область, Северный район, 22 тыс. тонн молока в год, запуск в первой половине этого года),

— «Огнева Заимка» на 3550 голов (Новосибирская область, Черепановский район, инвестиции 5 млрд рублей, проектная мощность 160 тонн молока в сутки),

— «Ольгино» на 3300 голов (Курская область, Курский район, инвестиции почти 4 млрд рублей, 20 тыс. га пастбищ),

— «Гусево» на 3300 взрослых коров и 8000 молодняка (Калужская область, Медынский район, инвестиции 3,3 млрд рублей),

— «Уланово» на 2800 голов (Калужская область, Медынский район, инвестиции 2,5 млрд рублей, ввод в эксплуатацию в сентябре этого года),

— «Бортниково» на 3550 голов (Московская область, Ступинский район, инвестиции более 3 млрд рублей, производство 200 тонн молока в сутки, 18 тыс. га пастбищ),

— «Шацк» на 6000 голов (Рязанская область, Шацкий район),

— «Якимецкий» на 3300 голов (Рязанская область, Александро-Невский район).

В настоящее время «ЭкоНива» на 28 своих комплексах вырабатывает более 2 тыс. тонн сырого молока в сутки.

Быстрый рост производства сырого молока потребовал от компании создания собственных мощностей по его переработке. Компания ведёт строительство 7 крупных молокоперерабатывающих и сыроделательных заводов.

Общий объём инвестиций в переработку молока превысит 70 млрд рублей.

Крупный молокоперерабатывающий завод стоимостью 20 млрд рублей планируется запустить в подмосковном Ступино в 2021 году.

В Рязанской области будут построены 2 молокоперерабатывающих завода:

— в с. Шучье компания планирует открыть завод по производству цельномолочной продукции, сыров, сливочного масла с производительностью 60 тонн молока в сутки и стоимостью 780 млн рублей.Пуск завода запланирован на 2019 год,

— в с. Анна планируется модернизировать молочный завод в 2020 году, для увеличения мощности переработки молока до 440 тонн в сутки. Для этого потребуется 1700 млн рублей.

Новые сырзаводы появятся в Новосибирской области (в Маслянино, инвестиции 21 млрд. рублей, ввод в эксплуатацию первой очереди в 2020 году), Воронежской и Ленинградской областях.

В планах компании приход в Алтайский край и Ленинградскую область.

В этом году «ЭкоНива» стала крупнейшим производителем сырого молока в Европе и вошла в первую десятку в мире.