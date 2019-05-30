В Сколково открылся лабораторный кластер АО «Агроплем»

Компания была основана в 2018 году с целью создания уникального сервиса для всех видов предприятий. В декабре «Агроплем» получил статус резидента инновационного центра Сколково и вошли в состав Агробиотехнологического кластера.

Лабораторный кластер «Агроплем» предоставляет следующие услуги: анализ молока по 12-ти показателям, подтверждение происхождения, диагностика моногенных заболеваний и летальных гаплотипов, геномный паспорт животного, геномная оценка племенной ценности. Регулярный сбор достоверных данных по молочной продуктивности является основой селекционно-племенной работы. На сегодняшний день в развитых странах сервис по анализу молочных проб перешел также в область управления стадом.

Программа повышения эффективности стада DHI (dairy herd improvement) позволяет увеличивать надои на 0,5-2 тыс. кг на корову в год по сравнению с обычными хозяйствами. Для того, чтобы включиться в программу, хозяйству требуется анализировать одну молочную пробу от каждой дойной коровы раз в месяц, и присылать данные из программы управления стадом. В ответ хозяйство получает отчёты и рекомендации на нескольких листах по показателям продуктивности, кормлению, здоровью животных. А также имеет возможность оценить эффективность проводимой племенной работы.

Зачастую при разработке генетических программ недооценивается значимость достоверных фенотипических данных. Объединение лабораторий молока и генетики позволяет вести комплексную генетическую работу со стадом. Новейшее оборудование, установленное в лабораториях, дает возможность проводить массовые анализы с высокой достоверностью, и снизить себестоимость одного анализа. Лаборатория планирует пройти аккредитацию по стандарту ISO 17025, а также стать членами международных организаций ICAR и ISAG.