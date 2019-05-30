Хабаровский завод строительной керамики запустил новый цех

ООО «Хабаровский завод строительной керамики» ввел в эксплуатацию сушильный цех, инвестиции составили около 200 млн рублей.

«Если до его открытия мы изготавливали 1,5 млн кирпичей в месяц, то теперь можем выдавать 2,8 млн штук. К тому же, мы — единственное предприятие на Дальнем Востоке, выпускающее не только рядный, но еще и облицовочный кирпич. В отличие от продукции сезонных заводов, наш кирпич — правильной формы, без трещин и с минимальным содержанием влаги», — отметил гендиректор завода Царенко.

По его словам, завод поставляет готовую продукцию строительным компаниям Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной, Амурской и Сахалинской областей, а также Республики Саха (Якутия).

Гендиректор предприятия также сообщил, что на заводе проводится модернизация, в новый цех приобретено шведское оборудование, в результате чего это позволит почти вдвое увеличить выпуск кирпича.

Новые облицовочные кирпичи с фигурным геометрическим рисунком пользуются высоким спросом: отгрузка заказчикам идет прямо с конвейера.

Орнаменты в стиле «древняя Греция», различные волны и самый популярный рисунок — «барс», имитирующий пятна на шкуре хищника, идут нарасхват.