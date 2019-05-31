В Благовещенске состыкован российско-китайский мост через Амур
Сегодня в Амурской области была произведена стыковка российской и китайской частей трансграничного автомобильного моста через Амур.
Строительство мостового перехода Благовещенск — Хэйхэ общей протяжённостью 20.2 км началось в декабре 2016 года. Мостовой переход состоит из экстрадозного двухполосного моста через Амур длиной 1080 метров, моста через протоку Каникурганскую длиной 278 метров, а также автоподходов (13.4 км автотрассы построено в России и ещё 6.7 км в Китае). Завершение работ намечено на декабрь этого года, а открытие моста — на весну следующего года.
Новый автомобильный мост через Амур будет способствовать росту товарооборота между Россией и Китаем, а также развитию туризма.
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