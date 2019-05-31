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Экспорт

РФ получила право на экспорт молочной продукции, говядины и говяжьих субпродуктов в Алжир

  • Мираторг
  • Мираторг
  •  © mcx.ru

28 мая в рамках 87-ой Генеральной сессии Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) в Париже состоялись переговоры между представителями Россельхознадзора и ветеринарной службы Алжирской Народной Демократической Республики.

В ходе встречи были принципиально согласованы тексты ветеринарных сертификатов на поставку российской молочной продукции, говядины и говяжьих субпродуктов в Алжир.

По итогам проведенных консультаций Россельхознадзор передал по два экземпляра подписанных ветеринарных сертификатов.

Поставки указанной продукции в Алжир могут начаться сразу после получения Россельхознадзором и размещения на сайте подписанных алжирской стороной ветеринарных сертификатов. Такие поставки будут возможны с предприятий, проинспектированных Россельхознадзором на соответствие требованиям Алжира и размещенных в ФГИС «Цербер».

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http://shn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1483305.htm

Алжир, экспорт
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