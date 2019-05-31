В Бахчисарае введен в эксплуатацию новый детский сад «Улыбка» на 260 мест

В Бахчисарае (Крым) ввели в эксплуатацию первый в этом году детский сад. Он примет 260 детей. На его возведение портратили около 260 млн рублей.

Детский сад «Улыбка» стал вторым объектом социальной инфраструктуры по ФЦП в этом году, строительство которого завершено на 100% и первым из 12 дошкольных учреждений, которые введут в эксплуатацию в 2019 году в Крыму.

Планируется, что новый детский сад начнет работу в сентябре текущего года.

Детский сад ультрасовременный. Тут всё сделано для комфорта маленьких воспитанников. Помещения групп очень большие, с панорамными окнами, светлые. Полностью укомплектован пищеблок. Новое качественное оборудование в нём.

Вся прилегающая к зданию территория — это одна сплошная детская площадка. Различных горок и каруселей здесь десятки.