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Детские сады и школы

В Кондратово Пермского края открылся новый детский сад на 350 ребят

  •  © www.permkrai.ru

1 июня, в д.Кондратово Пермского района заработал новый детский сад «Акварельки» (ул. Камская, 2а). Это позволило частично решить вопрос с территориальной доступностью услуг дошкольного образования в деревне.

Детсад в Кондратово стал восьмым дошкольным образовательным учреждением, построенным в рамках нацпроекта на территории региона за 2 года. Таким образом, благодаря федеральной поддержке в Прикамье порядка 1,5 тысяч дошколят смогли пойти в новые детские сады.

Более половины средств — 144 млн рублей — на его строительство направлены из федерального бюджета. Всего на строительство сада было направлено 258 млн рублей, в том числе краевого и муниципального. Также на оснащение садика мебелью и обучающими средствами за 2018-2019 годы из бюджета Пермского района было направлено 23,234 млн рублей.

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https://www.permkrai.ru/news/v-den-zashchity-detey-v-kondratovo-otkrylsya-novyy-detskiy-sad-na-350-rebyat/

Кондратово , детский сад, Пермский край
  • Нет аватара treins
    01.06.1919:40:27

    Кто бы принял закон о запрете керамогранита

    #1133093
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