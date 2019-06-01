В Кондратово Пермского края открылся новый детский сад на 350 ребят

1 июня, в д.Кондратово Пермского района заработал новый детский сад «Акварельки» (ул. Камская, 2а). Это позволило частично решить вопрос с территориальной доступностью услуг дошкольного образования в деревне.

Детсад в Кондратово стал восьмым дошкольным образовательным учреждением, построенным в рамках нацпроекта на территории региона за 2 года. Таким образом, благодаря федеральной поддержке в Прикамье порядка 1,5 тысяч дошколят смогли пойти в новые детские сады.

Более половины средств — 144 млн рублей — на его строительство направлены из федерального бюджета. Всего на строительство сада было направлено 258 млн рублей, в том числе краевого и муниципального. Также на оснащение садика мебелью и обучающими средствами за 2018-2019 годы из бюджета Пермского района было направлено 23,234 млн рублей.