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Энергетика и ТЭК

В Иванове открыли межрегиональный центр электроэнергетики «Интер РАО» на 230 рабочих мест

  •  © ivanovo-portal.ru

ГК «Интер РАО» открыла в Иванове первую очередь межрегионального центра обслуживания предприятий электроэнергетики на 230 рабочих мест. До 2021 года количество мест увеличат в три раза. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Для нас создание каждого рабочего места — важная задача, мы этим занимается в промышленности, в сельском хозяйстве. Мы начали строить офисную экономику у нас в регионе, чтобы были разные возможности трудоустройства для молодых людей. Надеемся, что те самые 700 рабочих мест в 2021 году в рамках второй очереди — все это будет сделано.

По данным пресс-службы региона, сейчас в центре занято 90 сотрудников, до конца года штат увеличат до 230 человек. Вторую очередь центра планируют запустить в конце декабря этого года. «Открывшееся подразделение сосредоточит в себе функции по управлению персоналом, кадровому делопроизводству, осуществлению казначейских платежных операции, ведению бухгалтерского и налогового учета сразу 35 компаний группы „Интер РАО“ общей численностью около 50 тыс. человек», — уточнили в региональном правительстве.

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энергетика и ТЭК
  • Human RS Human RS
    02.06.1914:50:30

    Новость хорошая, но по фото видно что поторопились с открытием и не все ремонтно-строительные работы завершены. Кстати очень хорошо, что под это дело реконструируют исторические кирпичные здания.

     http://www.ivanovoobl.ru/press?type=news&id=21332 

    •  © ivanovoobl.ru

    •  © ivanovoobl.ru

    •  © ivanovoobl.ru

    •  © ivanovoobl.ru

    •  © ivanovoobl.ru

    •  © ivanovoobl.ru

    Отредактировано: Human RS~14:51 02.06.19
    #1133174
    • Нет аватара tumanov79
      02.06.1915:26:11

      Очень хорошая новость! Побольше бы таких новостей про Ивановскую область. Воскресенскому большое Спасибо!

      #1133179
      • Human RS Human RS
        02.06.1915:28:32

        Ага, толковый новый молодой губернатор у региона. Побольше бы таких.

        #1133180
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