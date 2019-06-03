В Москве открыто электродепо «Руднёво»

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Сегодня на юго-востоке Москвы открылось новое электродепо «Руднёво», предназначенное для технического обслуживания и ремонта составов новой Некрасовской линии метро. «Руднёво» стало 20-м электродепо Московского метрополитена и одновременно 30-м электродепо метрополитена, построенным в России — двойной юбилей!

1. «Северное» (Москва) — открыто в 1935 году

2. «Сокол» (Москва) — открыто в 1938 году

3. «Измайлово» (Москва) — открыто в 1950 году

4. «Красная Пресня» (Москва) — открыто в 1954 году

5. «Автово» (Санкт-Петербург) — открыто в 1955 году

6. «Фили» (Москва) — открыто в 1962 году

7. «Калужское» (Москва) — открыто в 1962 году

8. «Выхино» (Москва) — открыто в 1966 году

9. «Замоскворецкое» (Москва) — открыто в 1969 году

10. «Дачное» (Санкт-Петербург) — открыто в 1970 году

11. «Московское» (Санкт-Петербург) — открыто в 1972 году

12. «Планерное» (Москва) — открыто в 1975 году

13. «Свиблово» (Москва) — открыто в 1978 году

14. «Северное» (Санкт-Петербург) — открыто в 1979 году

15. «Новогиреево» (Москва) — открыто в 1979 году

16. «Пролетарское» (Нижний Новгород) — открыто в 1985 году

17. «Ельцовское» (Новосибирск) — открыто в 1986 году

18. «Невское» (Санкт-Петербург) — открыто в 1986 году

19. «Кировское» (Самара) — открыто в 1987 году

20. «Черкизово» (Москва) — открыто в 1990 году

21. «Владыкино» (Москва) — открыто в 1991 году

22. «Калиновское» (Екатеринбург) — открыто в 1991 году

23. «Печатники» (Москва) — открыто в 1995 году

24. «Выборгское» (Санкт-Петербург) — открыто в 2000 году

25. «Аметьево» (Казань) — открыто в 2005 году

26. «Братеево» (Москва) — открыто в 2014 году

27. «Митино» (Москва) — открыто в 2016 году

28. «Лихоборы» (Москва) — открыто в 2018 году

29. «Солнцево» (Москва) — открыто в 2018 году

30. «Руднёво» (Москва) — открыто в 2019 году

Новое депо стало третьим электродепо Московского метрополитена, полностью укомплектованным новыми составами модели 81-765/81-766/81-767 «Москва», ранее составы этой модели получили депо «Выхино» и «Фили».





© Фото с сайта nashtransport.ru

Одновременно с первым пусковым участком Некрасовской линии метро в эксплуатацию принята первая очередь депо «Руднёво», вторая очередь депо ещё достраивается и будет открыта позже.

Фото andrey72 с сайта nashtransport.ru