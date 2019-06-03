В Москве открыто электродепо «Руднёво»
Сегодня на юго-востоке Москвы открылось новое электродепо «Руднёво», предназначенное для технического обслуживания и ремонта составов новой Некрасовской линии метро. «Руднёво» стало 20-м электродепо Московского метрополитена и одновременно 30-м электродепо метрополитена, построенным в России — двойной юбилей!
1. «Северное» (Москва) — открыто в 1935 году
2. «Сокол» (Москва) — открыто в 1938 году
3. «Измайлово» (Москва) — открыто в 1950 году
4. «Красная Пресня» (Москва) — открыто в 1954 году
5. «Автово» (Санкт-Петербург) — открыто в 1955 году
6. «Фили» (Москва) — открыто в 1962 году
7. «Калужское» (Москва) — открыто в 1962 году
8. «Выхино» (Москва) — открыто в 1966 году
9. «Замоскворецкое» (Москва) — открыто в 1969 году
10. «Дачное» (Санкт-Петербург) — открыто в 1970 году
11. «Московское» (Санкт-Петербург) — открыто в 1972 году
12. «Планерное» (Москва) — открыто в 1975 году
13. «Свиблово» (Москва) — открыто в 1978 году
14. «Северное» (Санкт-Петербург) — открыто в 1979 году
15. «Новогиреево» (Москва) — открыто в 1979 году
16. «Пролетарское» (Нижний Новгород) — открыто в 1985 году
17. «Ельцовское» (Новосибирск) — открыто в 1986 году
18. «Невское» (Санкт-Петербург) — открыто в 1986 году
19. «Кировское» (Самара) — открыто в 1987 году
20. «Черкизово» (Москва) — открыто в 1990 году
21. «Владыкино» (Москва) — открыто в 1991 году
22. «Калиновское» (Екатеринбург) — открыто в 1991 году
23. «Печатники» (Москва) — открыто в 1995 году
24. «Выборгское» (Санкт-Петербург) — открыто в 2000 году
25. «Аметьево» (Казань) — открыто в 2005 году
26. «Братеево» (Москва) — открыто в 2014 году
27. «Митино» (Москва) — открыто в 2016 году
28. «Лихоборы» (Москва) — открыто в 2018 году
29. «Солнцево» (Москва) — открыто в 2018 году
30. «Руднёво» (Москва) — открыто в 2019 году
Новое депо стало третьим электродепо Московского метрополитена, полностью укомплектованным новыми составами модели 81-765/81-766/81-767 «Москва», ранее составы этой модели получили депо «Выхино» и «Фили».
Одновременно с первым пусковым участком Некрасовской линии метро в эксплуатацию принята первая очередь депо «Руднёво», вторая очередь депо ещё достраивается и будет открыта позже.
Фото andrey72 с сайта nashtransport.ru