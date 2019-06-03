В Москве открыта Некрасовская линия метро

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Сегодня на юго-востоке Москвы открылась новая Некрасовская линия метро, которая стала 14-й линией Московского метрополитена. Первый участок новой линии длиной 7,5 км имеет 4 станции — «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино», последняя станция имеет пересадку на одноимённую платформу Казанского направления Московской железной дороги и станцию «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии метро.

После открытия 1-го участка Некрасовской линии количество станций Московского метрополитена возросло до 228 штук (2 станции временно выведены из эксплуатации), из них 25 станций метро расположены за чертой МКАД. Новая линия обеспечила надёжную транспортную связь районов Некрасовка и Косино-Ухтомский с остальными частями города.

На Некрасовской линии будут работать новые составы модели 81-765/81-766/81-767 «Москва», для технического обслуживания которых построено новое электродепо «Руднёво».