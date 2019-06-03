В Башкирии заложили первый камень нового откормочного комплекса
1 июня началось строительство животноводческого комплекса мясного направления Buray Beef возле деревни Старобикметово Бураевского района. Фидлот предназначен для выращивания и откорма молодняка КРС мясных пород на 9600 скотомест, и будет возводиться инвесторами в рамках российско-итальянского партнёрства.
Ожидаемый объем инвестиций в проект составит более 500 миллионов рублей. Вместе с инвестициями район получит новые технологии и методы работы в АПК. Кроме того, появятся дополнительные рабочие места.
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