В Башкирии заложили первый камень нового откормочного комплекса

1 июня началось строительство животноводческого комплекса мясного направления Buray Beef возле деревни Старобикметово Бураевского района. Фидлот предназначен для выращивания и откорма молодняка КРС мясных пород на 9600 скотомест, и будет возводиться инвесторами в рамках российско-итальянского партнёрства.

Ожидаемый объем инвестиций в проект составит более 500 миллионов рублей. Вместе с инвестициями район получит новые технологии и методы работы в АПК. Кроме того, появятся дополнительные рабочие места.