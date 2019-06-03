Российские участники Азиатско-Тихоокеанской олимпиады по информатике завоевали 7 золотых медалей

Всего в этом году в олимпиаде приняли участие 640 участников из 31 страны. Золото APIO 2019 завоевали школьники из России, Ирана, Казахстана, Израиля, Китая и Малайзии. При этом россияне увезли домой семь золотых медалей, больше взяли только участники из Китая — восемь наград высшей пробы.

«Наш ИТ-вуз особое внимание уделяет международной активности. Открытая часть собственных олимпиад университета — Innopolis Open — по информатике и робототехнике привлекает участников со всего мира. Это позволяет нам поднять престиж не только университета, но и России на международной арене», — заявил руководитель Олимпиадного центра Университета Иннополис Владимир Сметанин.