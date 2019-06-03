На руинах Рогаческой фабрики в Ивановской области открыто трикотажное производство

На базе всемирно известного Яковлевского льнокомбината, одного из старейших в Ивановской области, сегодня работают два предприятия, но оба занимают старые корпуса дореволюционной Василёвской фабрики, а Рогачевская до недавних пор представляла собой пустующие здания.

В марте 2019 года была завершена реконструкция одного из пустующих корпусов Рогачевской фабрики, здесь запущено современное трикотажное производство и создано 35 рабочих мест. За пять месяцев текущего года в проект вложены 120 миллионов рублей, в том числе в современное трикотажное оборудование — 24 миллиона. Инвестор намерен развивать на площади старой фабрики (около 50 тысяч квадратных метров) и ткацко-отделочное производство.

Новое производство воссоздано по европейской технологии: это просторные швейный и трикотажный цеха, где оборудование работает круглосуточно. На каждом из двух этажей есть даже по комнате отдыха. Будет и душ.

«Камелот плюс» уже сегодня выпускает по 20 тысяч вязаных изделий в месяц, в том числе по заказу Минобороны. Здесь вяжут даже пледы для суворовцев и нахимовцев.