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Производство

Возвращение легенды фотоаппаратов «Зенит»

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Разработчик российского бренда «Зенит» КМЗ в кооперации с немецким производителем фотокамер и оптики премиум-класса Leica Camera AG создали новую цифровую дальномерную камеру Zenit M с объективом нового поколения. Камера Zenit M разработана на базе камеры Leica M (Type 240), но имеет некоторые отличия в части компонентной базы и программного обеспечения. Камера оснащена объективом Zenitar 35 mm f/1.0, выполненным из металла и стекла. Он полностью разработан и произведен в России, 100% компонентов и материалов в его составе — российского производства. Объектив создает не требующее обработки изображение с уникальным боке и эффектом софт-фокуса. Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства «Зенит» и «Зоркий».

Презентация продукта прошла в конце сентября в рамках крупнейшей международной выставки в области фотоиндустрии Photokina 2018 в Кельне. Как заявляет производитель, цена будет «совершенно адекватной с учетом брендов, которые участвуют в этом проекте» — «Зенит» будет находиться в премиальном сегменте от 5 до 6 тысяч евро.

«Зенит» — разработанный в Советском Союзе малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат. Разработан на базе дальномерного фотоаппарата «Зоркий», выпускавшегося на КМЗ с 1949 года. Всего за время производства было выпущено чуть менее 40 тысяч фотоаппаратов «Зенит».

И вот результат трудов

в России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении.

«Значение этого события для нас трудно переоценить. Долгая работа, начиная от задумки камеры и заканчивая ее воплощением, наконец привела к главному — возможности ее приобретения, которая появилась у огромного количества поклонников „Зенита“ и фотографов по всему миру. Думаю, это нечто более масштабное, чем начало продаж одной фотокамеры — принципиально новый виток в истории всего бренда», — сказал генеральный директор Красногорского завода им. С. А. Зверева (КМЗ, входит в «Швабе») Вадим Калюгин, которого цитирует пресс-служба холдинга.

В свою очередь исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко уверен, что новинка будет пользоваться спросом не только в России, но и за рубежом.

«Это стало понятно еще до начала этапа серийных поставок. Мы получили много предзаказов, и практически вся первая партия нашла своих покупателей. Поэтому уже сейчас можно говорить об успешности совместного проекта Ростеха и компании Leica по возрождению легендарного отечественного бренда», — сказал Евтушенко.

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https://ria.ru/20190604/1555232378.html

Ростех, Швабе, Зенит, Zenit M
  • Нет аватара Захарка
    04.06.1908:07:26

    А не слишком ли опрометчиво утверждать, что все компоненты фотоаппарата на 100% отечественные, особенно с учётом того, что ещё в начале статьи говорится, что камера создана на базе «Лейки»?

    Матрица тоже наша?

    #1133592
    • Гвардеец Гвардеец
      04.06.1908:28:32

      Ну едрит и ангидрид,какой же вы упёртый   , чёрным по белому написано 100% отечественные

      ну до чего тормознутые    наши ливеры   

      #1133595
      • Нет аватара Захарка
        04.06.1909:05:13

        С вами разговаривать — как со стеной. Лозунгов море, конструктива — ноль.

        #1133601
        • Гвардеец Гвардеец
          04.06.1909:26:04

          вы правы, только разверните вектор в свою сторону

          #1133604
      • Константин Рубцов
        04.06.1911:25:44

        Тушка Лейка, линза российская, что здесь непонятно))))

        #1133631
      • Нет аватара Лекс
        04.06.1912:05:15

        Одно дело «чертежи», а другое дело «произведено из отечественных материалов». Одно другого не отрицает.

        #1133649
    • Нет аватара VMichael
      04.06.1909:46:40

      Если почитать статью не бегло, то объектив состоит на 100% из отечественных компонентов.

      Не весь фотоаппарат, а объектив.

      Прочитайте еще раз статью, не спеша.

      «Камера оснащена объективом Zenitar 35 mm f/1.0, выполненным из металла и стекла. Он полностью разработан и произведен в России, 100% компонентов и материалов в его составе — российского производства.»

      Отредактировано: VMichael~09:48 04.06.19
      #1133609
      • Нет аватара Захарка
        04.06.1911:40:53

        Тогда в чем новость?

        Насколько я помню, на СУНе уже писали про эту переделку из лейки, стоимость которой сопоставима с чугунным мостом.

        Вот здесь, вроде: sdelanounas.ru/blogs/112418/

        #1133642
        • Нет аватара VMichael
          04.06.1911:52:12

          Не ко мне вопрос.

          #1133646
        • rvk rvk
          04.06.1912:36:09

          Новость в начале продаж этой камеры в России.

          #1133669
    • rvk rvk
      04.06.1912:35:16

      Объектив отечественный, а не сама камера. В статье это четко написано.

      #1133668
  • SergeySeverny SergeySeverny
    04.06.1908:09:58

    цена премиум камер… кто-то купит

    #1133593
    • Нет аватара VMichael
      04.06.1909:47:10

      Ну кто-то. «Поклонники» марки «Зенит»    

      #1133610
    • Гвардеец Гвардеец
      04.06.1910:05:50

      В молодости мечтал о этой камере, но цена в 100 рублей с гаком была для меня неподъёмна, увы   

      #1133615
      • Александр Ермаков
        04.06.1910:16:45

        А я здорово напрягся, но купил.

        #1133621
        • Гвардеец Гвардеец
          04.06.1910:22:34

          У меня зарплата    была аккурат по цене аппарата, семье пришлось бы класть зубы на полку   

          Отредактировано: Гвардеец~10:59 04.06.19
          #1133622
  • Владимир Китайгородцев Владимир Китайгородцев
    04.06.1911:28:47

    5-6 тыров евро это для кого вообще? без одного нуля сзади я бы ещё подумал, надо любительскую «тушку» обновить, но вот так вот, это просто за гранью…

    #1133633
    • Нет аватара Лекс
      04.06.1912:07:17

      Ну это как раз профессиональная аппаратура, а не для любителя мыльниц. Профессионалы вполне могут оценить. У них и сейчас камеры по 5-10 тыс.

      #1133651
  • Константин Рубцов
    04.06.1911:31:29

    О, цену увидел))). 6 тысяч евро за весьма специфичную дальномерку, это смешно. Долбанутые, честное слово, Canon 1D, профессиональный, стоит 250 штук))).

    Отредактировано: Константин Рубцов~11:35 04.06.19
    #1133635
    • Гвардеец Гвардеец
      04.06.1912:06:05

      В советское время начальный зенит стоил с мою зарплату, не говоря о продвинутых, там одни объективы стоили целое состояние, про импорт вообще молчу, он даже не смотря на космические цены, по советским меркам, до прилавков не доходил

      #1133650
    • Нет аватара Лекс
      04.06.1912:11:25

      Надо сначала сравнить Zenitar 35 mm f/1.0 и его эффект с точки зрения профессионала. К тому же Зенит в премиум сегменте и здесь тоже не совсем корректно сравнивать Canon и Leica. Последняя всегда была дороже. Зенит найдет своих покупателей среди профессионалов и вполне возможно займет свою нишу.

      #1133653
      • Константин Рубцов
        04.06.1912:32:36

        Нафиг дальномерка нужна профессионалу? Профи Кэнон 250 штук и линза портретник 70 штук, а не это за 400. Это для топов Ростеха.

        #1133665
  • ddhome.livejournal.com ddhome
    04.06.1912:03:46

    когда ж они на объектив автофокус поставят. хочу объектив из стекла, но с моим зрением без автофокуса с ним делать нечего.

    #1133648
    • Константин Рубцов
      04.06.1912:37:58

      В смысле? Любая линза с USM.

      #1133670
      • ddhome.livejournal.com ddhome
        04.06.1913:06:13

        у Зенита?

        а можно модель для примера?

        #1133680
    • rvk rvk
      04.06.1912:38:56

      Проблему решает переходник с чипом, он пикает когда объект съемки в фокусе.

      #1133671
      • ddhome.livejournal.com ddhome
        04.06.1913:01:55

        не всегда срабатывает к сожалению.

        #1133679
  • Нет аватара mr_agb
    04.06.1912:13:25

    Легенда? Обожаю маркетинговый буллшит — получать зарплату за бред, это эпично.

    В СССР, при наличии большого предложения от пентакса, кэнон, никон и т. д. все покупали исключительно Зенит    

    #1133656
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