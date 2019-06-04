Возвращение легенды фотоаппаратов «Зенит»
Разработчик российского бренда «Зенит» КМЗ в кооперации с немецким производителем фотокамер и оптики премиум-класса Leica Camera AG создали новую цифровую дальномерную камеру Zenit M с объективом нового поколения. Камера Zenit M разработана на базе камеры Leica M (Type 240), но имеет некоторые отличия в части компонентной базы и программного обеспечения. Камера оснащена объективом Zenitar 35 mm f/1.0, выполненным из металла и стекла. Он полностью разработан и произведен в России, 100% компонентов и материалов в его составе — российского производства. Объектив создает не требующее обработки изображение с уникальным боке и эффектом софт-фокуса. Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства «Зенит» и «Зоркий».
Презентация продукта прошла в конце сентября в рамках крупнейшей международной выставки в области фотоиндустрии Photokina 2018 в Кельне. Как заявляет производитель, цена будет «совершенно адекватной с учетом брендов, которые участвуют в этом проекте» — «Зенит» будет находиться в премиальном сегменте от 5 до 6 тысяч евро.
«Зенит» — разработанный в Советском Союзе малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат. Разработан на базе дальномерного фотоаппарата «Зоркий», выпускавшегося на КМЗ с 1949 года. Всего за время производства было выпущено чуть менее 40 тысяч фотоаппаратов «Зенит».
И вот результат трудов
в России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении.
«Значение этого события для нас трудно переоценить. Долгая работа, начиная от задумки камеры и заканчивая ее воплощением, наконец привела к главному — возможности ее приобретения, которая появилась у огромного количества поклонников „Зенита“ и фотографов по всему миру. Думаю, это нечто более масштабное, чем начало продаж одной фотокамеры — принципиально новый виток в истории всего бренда», — сказал генеральный директор Красногорского завода им. С. А. Зверева (КМЗ, входит в «Швабе») Вадим Калюгин, которого цитирует пресс-служба холдинга.
В свою очередь исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко уверен, что новинка будет пользоваться спросом не только в России, но и за рубежом.
«Это стало понятно еще до начала этапа серийных поставок. Мы получили много предзаказов, и практически вся первая партия нашла своих покупателей. Поэтому уже сейчас можно говорить об успешности совместного проекта Ростеха и компании Leica по возрождению легендарного отечественного бренда», — сказал Евтушенко.
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