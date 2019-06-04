Свыше 170 сортов зерновых и зернобобовых культур создано в Подмосковье

В Московской области создано более 170 новых сортов зерновых и зернобобовых культур. Региональные разработки в селекции семян могут увеличить объёмы производства культур на территории ЦФО.

В Подмосковье продолжается работа по разработке новых сортов. На сегодняшний день у нас уже создано более 170 сортов зерновых и зернобобовых культур. Из них 82 сорта внесены в реестр селекционных достижений Российской Федерации.

В 2017-2018 годах появились сорта пшеницы мягкой озимой «Московская 82» и «Немчиновская 85», а также сорт яровой пшеницы мягкой «Радмира». Кроме того, создали новые сорта овса ярового, в частности, опольный, голозерновой «Немчиновский 61», «Златояр» и «Знатный.

В Московской области к 2021 году планируют увеличить объёмы производства продовольственной ржи, а также масличных культур.

По таким продуктам, как продовольственная рожь, и по масличным культурам мы планируем увеличение более чем в 2,5 раза по каждой из указанных культур к 2021 году. По остальным культурам предполагаем рост в пределах 30%.

Рост объёма производства невозможен без увеличения объёма вводимой в оборот земли. Уже в этом году будет введено около 60 тыс. га земли.