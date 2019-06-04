В Тульской области запущен «Щебеночный завод «Турдейский»

В мае 2019 г. в Тульской области начало работу обновленное предприятие по добыче полезных ископаемых открытым способом и производству щебня из высокопрочных доломитизированных известняков - ОАО «Щебеночный завод «Турдейский».

Новое производство нацелено на решение задач, поставленных Правительством РФ по увеличению межремонтных сроков эксплуатации автодорог федерального уровня. В строй введено лучшее современное оборудование, позволяющее производить продукцию высокого качества, по всем параметрам соответствующую современным стандартам дорожного строительства. Совместно с центром инновационных компетенций ООО «Доринжсервис» были проведены испытания с целью применения материала в асфальтобетонных покрытиях по ГОСТ 9128-2013, подобраны необходимые рецепты асфальтобетонных смесей.

Таким образом, завод не просто продает щебень, а обеспечивает покупателя высококачественной продукцией в полном объеме.