В Оренбургской области введена в эксплуатацию Григорьевская СЭС мощностью 10 МВт. Новая станция с 1 июня 2019 года начала отпуск электроэнергии в сеть.

Прогнозная годовая выработка электроэнергии Григорьевской СЭС составляет 12,5 млн кВт*ч, что позволит избежать 6,5 тысяч тонн выбросов углекислого газа и сэкономит 3,7 млн кубометров природного газа ежегодно.

Ранее группа компаний «Хевел» построила и ввела в эксплуатацию Переволоцкую СЭС мощностью 5 МВт, Соль-Илецкую СЭС 25 МВт, Чкаловскую СЭС 30 МВт, а также Плешановскую и Грачевскую СЭС по 10 МВт каждая, которые в 2017 году были проданы ПАО «Фортум». Таким образом, установленная мощность солнечных электростанций под управлением «Хевел» в регионе достигла 70 МВт.