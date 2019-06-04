Добавить статью
Энергетика и ТЭК

В Оренбургской области введена в эксплуатацию Григорьевская СЭС мощностью 10 МВт

  •  © hevelsolar.com

В Оренбургской области введена в эксплуатацию Григорьевская СЭС мощностью 10 МВт. Новая станция с 1 июня 2019 года начала отпуск электроэнергии в сеть.

Прогнозная годовая выработка электроэнергии Григорьевской СЭС составляет 12,5 млн кВт*ч, что позволит избежать 6,5 тысяч тонн выбросов углекислого газа и сэкономит 3,7 млн кубометров природного газа ежегодно.

Ранее группа компаний «Хевел» построила и ввела в эксплуатацию Переволоцкую СЭС мощностью 5 МВт, Соль-Илецкую СЭС 25 МВт, Чкаловскую СЭС 30 МВт, а также Плешановскую и Грачевскую СЭС по 10 МВт каждая, которые в 2017 году были проданы ПАО «Фортум». Таким образом, установленная мощность солнечных электростанций под управлением «Хевел» в регионе достигла 70 МВт.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://www.hevelsolar.com/about/news/v-orenburgskoi-oblasti-vvedena-v-ekspluataciyu-grigorevskaya-solnechnaya-elektrostanciya

Оренбургская область, Григорьевская СЭС
  • Twiks Twiks
    04.06.1915:43:48

    Наконец то что мы заслужили!    

    #1133727
    • Нет аватара tumanov79
      04.06.1917:54:56

      Да! Молодцы!    

      Единственно в статье забыли указать, сколько электроэнергии будет сэкономлено, за счет того, что не будет потерь за транспорт от Генерации (ТЭЦ, ТЭС и т. д.) до ближайшей к потребителю электроподстанции (имеются ввиду технологические потери в ВЛ,КЛ, силовых трансформаторах электроподстанций)

      #1133757
      • Нет аватара vikdik
        04.06.1918:43:51

        Простите, но я живу в Оренбургской области

        Какой эффект это для моего региона который и так энерго избыточен?

        По климатическим условиям мы — да идеальны для солнечной генерации, но вопрос к моему губернатору, где тогда производство панелей?

        #1133765
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,