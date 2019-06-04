Российские школьники завоевали четыре медали на Европейской олимпиаде по физике
В Риге прошла торжественная церемония закрытия III Европейской олимпиады по физике (EuPhO). Российские школьники завоевали на этом турнире четыре медали:
- Дмитрий Царев (Москва) — золото;
- Иван Харичкин (Санкт-Петербург) — серебро;
- Татьяна Емельянова (Москва) и Александр Головастенко (Санкт-Петербург) — бронза.
Москвич Сергей Савельев получил почетную грамоту.
Европейская олимпиада по физике проводится по образцу Азиатской и Иберо-Американской физических олимпиад. Впервые соревнование состоялось в Эстонии в 2017 году. Каждую страну на турнире может представлять команда не более чем из пяти школьников не старше 20 лет и одного руководителя.
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- termometrix
- 04.06.201916:37
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