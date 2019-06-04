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Образование

Российские школьники завоевали четыре медали на Европейской олимпиаде по физике

В Риге прошла торжественная церемония закрытия III Европейской олимпиады по физике (EuPhO). Российские школьники завоевали на этом турнире четыре медали:

  • Дмитрий Царев (Москва) — золото;
  • Иван Харичкин (Санкт-Петербург) — серебро;
  • Татьяна Емельянова (Москва) и Александр Головастенко (Санкт-Петербург) — бронза.

Москвич Сергей Савельев получил почетную грамоту.

Европейская олимпиада по физике проводится по образцу Азиатской и Иберо-Американской физических олимпиад. Впервые соревнование состоялось в Эстонии в 2017 году. Каждую страну на турнире может представлять команда не более чем из пяти школьников не старше 20 лет и одного руководителя.

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олимпиада, образование, физика
  • Нет аватара termometrix
    04.06.1916:39:31

    Не особенно удачное выступление,но есть куда расти.Турецкая команда заняла первое место в общекомандном зачете,но там полагаяются серьезные усилия для развития образовательного процесса.

    Отредактировано: termometrix~18:31 04.06.19
    #1133743
  • Нет аватара termometrix
    04.06.1918:28:19

    Надо создать суперсовременные центры-интернаты на природе для одногодовой или двухгодовой подготовки всех предметных олимпийских команд.Каждый день наши школьники и студенты надо проходить суровую подготовку:задания,алгоритмы,решения.

    Это вопрос государственного развития!Наши команды должны быть преимущественно на первом месте в мире.

    Отредактировано: termometrix~18:29 04.06.19
    #1133763
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