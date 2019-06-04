Российские школьники завоевали четыре медали на Европейской олимпиаде по физике

В Риге прошла торжественная церемония закрытия III Европейской олимпиады по физике (EuPhO). Российские школьники завоевали на этом турнире четыре медали:

Дмитрий Царев (Москва) — золото;

Иван Харичкин (Санкт-Петербург) — серебро;

Татьяна Емельянова (Москва) и Александр Головастенко (Санкт-Петербург) — бронза.

Москвич Сергей Савельев получил почетную грамоту.

Европейская олимпиада по физике проводится по образцу Азиатской и Иберо-Американской физических олимпиад. Впервые соревнование состоялось в Эстонии в 2017 году. Каждую страну на турнире может представлять команда не более чем из пяти школьников не старше 20 лет и одного руководителя.