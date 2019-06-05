В Казахстане запущен в работу экскаватор ЭКГ-20 производства «Уралмашзавода»

Как сообщила пресс-служба компании «Уралмашзавод», на казахстанском угольном предприятии ТОО «Богатырь Комир» 30 мая состоялся торжественный запуск экскаватора ЭКГ-20 производства «Уралмашзавода», который был отгружен казахстанскому предприятию в конце декабря 2018 года.

Контракт на поставку в Казахстан флагманского экскаватора ЭКГ-20 был заключен в 2018 году, о чем сообщил сайт «Сделано у нас».

В начале 2019 года пресс-служба «Уралмашзавода» сообщила, что казахстанское предприятие ТОО «Корпорация Казахмыс» (крупнейший производитель меди в Казахстане) намерена заменить несколько ЭКГ-5А, выработавших свой ресурс.

В конце мая 2019 года пресс-служба УЗМТ сообщила, что Уралмашзавод выиграл тендер на изготовление для казахстанского предприятия трех дробилок мелкого дробления КМД-2200Т1Д, которые заменят отработавшие свой срок машины с маркой УЗТМ (отгрузка в Казахстан предполагается в конце 2019 года). Общий объем поставки оборудования составит 347 т.

Ранее сайт «Сделно у нас» сообщил, что на Сахалине впервые запущен в работу экскаватор ЭКГ-20 производства «Уралмашзавода».