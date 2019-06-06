Открыто движение по четырем полосам «Тавриды» на подъезде к Крымскому мосту

На подъезде к автоподходу к Крымскому мосту запущено движение по двум полосам в каждом направлении на трассе «Таврида», передает Крыминформ, ссылаясь на пресс-секретаря крымского строительного управления АО «ВАД» Григория Назарова.

Он отметил, что компания «ВАД» запустила движение по четырем полосам на участке протяженностью около 14 км.

«Для машин открыт участок протяженностью 13,7 км от границы с автоподходом к Крымскому мосту до багеровской развязки. Движение на самой развязке тоже открыто по всем съездам», — отметил Назаров.

Он подчеркнул, что запуск движения по всем полосам будет способствовать комфортному въезду на полуостров для автотуристов.

Трасса «Таврида» — четырехполосная дорога, которая должна стать основой развития новой транспортной системы Крыма. Изначально строительство было разделено на семь участков, шесть из которых пройдут по республике, еще один — по территории Севастополя. В 2018 году в федеральную целевую программу развития Крыма был включен еще один участок «Тавриды» на территории Севастополя протяженностью 6,2 километра.